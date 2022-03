Am kommenden Samstag, 2. April, findet von 14 Uhr an die Trauerfeier für den am 17. März verstorbenen Winnender Ehrenbürger Siegfried Steiger in der Schlosskirche Winnenden statt. Nach dem Gottesdienst wird die Trauergemeinde den Sarg zum Stadtfriedhof begleiten. Eskortiert wird der Trauerzug durch mehrere Fahrzeuge von Einsatz- und Rettungsdiensten sowie der Polizei.

Wenn das Wetter es zulässt, fliegt sogar ein Hubschrauber

Dadurch kann es zwischen 15 und 16 Uhr zu