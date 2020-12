So geht's auch: Gesittetes Anstehen statt Wühltisch-Atmosphäre auf der Christbaum-Shopping-Meile: Wie ein Verein wegen Corona die Leute sogar noch besser als früher mit ihrem Wunschbaum zusammengebracht hat. Und warum es gut ist, beim Baumkauf die Tochter dabeizuhaben. Dies an alle, die jetzt noch keinen Christbaum zu Hause haben. Verbunden mit einer guten Nachricht vor allem an alle gestressten Familien, die dieses Jahr die Oma mit ihrem Baum nicht besuchen und einen eigenen brauchen.