TV-Show "99" bei Sat1: Nadja Pelzer aus Winnenden verpasst Sieg im Finale knapp

Für Nadja Pelzer (23) aus Winnenden waren in der Sat1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ am Montagabend 99.000 Euro zum Greifen nah. Das Preisgeld hätte sie ich mit ihrer Freundin Marisa Schmoll (24) aus Leutenbach geteilt, die bereits im früheren Verlauf der Staffel ausgeschieden ist. Doch in der finalen Show, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, war dann auch für Nadja Pelzer nach einem der Minispiele vorzeitig Schluss.

In der von Florian „Schmiso“ Sommerfeld und Melissa Khalaj moderierten Gameshow treten 100 Kandidaten in 99 Minispielen gegeneinander an. Wer kein einziges Mal Letzter wird, nimmt 99.000 Euro mit nach Hause. Nadja Pelzer hat es Spiel für Spiel bis unter die letzten 20 Kandidaten geschafft.

Ein Golfball wird Nadja Pelzer zum Verhängnis

In der finalen Folge musste sich die Winnenderin aus Handschellen befreien, ein ferngesteuertes Auto fahren und im Team mit anderen Kandidaten Seile entwirren. Dabei hatte die Studentin auch kaum Probleme. Mit jedem Spiel sank die Teilnehmerzahl und stieg die Spannung. Doch ein Minispiel, bei dem sie einen Golfball per Hand in ein Loch spielen sollte, wurde ihr zum Verhängnis. Bereits vor dem Startschuss hatte sie in einem Interview befürchtet, unter dem Druck der pfeilschnellen Konkurrenz die Konzentration zu verlieren: „Ich hoff’ aber, dass ich das beibehalten kann“, so Nadja Pelzer. In besagtem Golfspiel lief für sie dann aber nichts zusammen: Während ein Kandidat nach dem anderen den Golfball versenkte, verzweifelte Nadja Pelzer an der Aufgabe. Vielleicht auch, weil sie den Ball als Einzige eher warf, als ihn in das Loch zu rollen.

Das fiel dem mitfiebernden Moderator „Schmiso“ auf: „Schau mal, Nadja, die wirft den eher. Oh Gott, Nadja, so bleibt der niemals liegen!“, ahnte er. Ein paar Momente später war's das dann für die Winnenderin. Als auch der letzte Teilnehmer den Ball ins Loch gerollt hatte, stand nur noch sie auf dem Feld – und war ausgeschieden.

Es so weit geschafft zu haben, sei "einfach der Hammer"

„Ich habe die Konzentration wahrscheinlich nicht so gut beibehalten“, analysierte sie mit einem Lächeln im Gesicht und verfluchte den Golfball: „Der wollt’ am Ende einfach nicht rein und bei den anderen schon.“

Nur zwölf Kandidaten waren am Ende besser als die Winnenderin. Ihr Fazit: „Die 13 ist eigentlich eine Unglückszahl, aber ich bin jetzt mega zufrieden.“ Es so weit geschafft zu haben, sei „einfach der Hammer. Ich freu’ mich“.

Mit diesen Worten verabschiedete sich die Winnenderin aus der Show. Die 99.000 Euro räumte nach einem Duell unter Frauen Kandidatin Andrea ab. Die finale Folge der Sat1-Show war auch die quotenstärkste der aktuellen Staffel. Sie knackte als erste Folge die Millionenmarke. Wer die letzten Folgen der Gameshow verpasst hat und nachholen möchte, kann das kostenlos über den Streamingdienst „Joyn“ tun.