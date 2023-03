TV-Show "99" bei Sat1 und Joyn: Nadja Pelzer aus Winnenden ist nicht aufzuhalten

Am Montagabend war es wieder soweit. Die Winnenderin Nadja Pelzer (23) legte in der dritten Folge der Sat1-Gameshow „99 - Eine:r schlägt sie alle“ ihren mittlerweile dritten TV-Auftritt hin. Es war der erste Auftritt ohne ihre Leutenbacher Freundin Marisa Schmoll (24), die bereits in der letzten Folge aus der Show geflogen war.

Das hatte auf ihre Performance in den Minispielen aber augenscheinlich keine Auswirkungen. Ob sie einen Meterstab auf einer Flasche balancierte, eine große Pyramide aus Bechern stapelte oder eine Geldmünze so rollen ließ, dass sie an einem am Ende des Tisches befestigten Klebestreifen hängenblieb - nichts bereitete der Winnenderin große Probleme.

In keinem der Spiele musste sie sich geschlagen geben und wird somit auch in der nächsten Folge wieder zu sehen sein.

Die Chancen für Nadja Pelzer steigen

Mittlerweile ist die Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten von 100 auf 40 geschmolzen. Die Spannung in der Show steigt langsam aber sicher, genauso wie die Chancen auf den Gewinn für Nadja Pelzer. In der Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ treten 100 Kandidaten gegeneinander an. Dabei müssen sie in insgesamt 99 Minispielen verschiedene Fähigkeiten wie Cleverness, Geschick und Sportlichkeit unter Beweis stellen. Wer in 98 der Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter wird, hat im finalen Spiel dann die Chance auf 99 000 Euro.

Wer die letzten Folgen der Show verpasst hat und nachholen möchte, kann das kostenlos über den Streamingdienst „Joyn“ tun. Die nächste Folge gibt es dann wieder nächsten Montag, 20. März, ab 20.15 Uhr auf Sat1.