64 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, leben aktuell in Winnenden. Ganz überwiegend handelt es sich um Frauen und Kinder – die Männer mussten bleiben, um ihr Land gegen die russische Invasion zu verteidigen. Die Hilfsbereitschaft in Winnenden ist groß: Alle Ankömmlinge sind bislang zunächst privat untergebracht worden. Mittlerweile muss jedoch auch die Stadt nach geeigneten Unterkünften schauen. Die ersten Kinder werden in den Winnender Schulen