Ukraine-Krieg: Winnender OB Holzwarth befürchtet Energie-Knappheit im Winter

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth ist im Rahmen des Friedensgebets für die Ukraine auf dem Marktplatz am Dienstagabend auf die reduzierten Gaslieferungen aus Russland eingegangen. Es gehe nun auch den Menschen hier „an den Geldbeutel“, so Holzwarth. „Dass wir den Winter ohne ausreichend Energie verbringen werden, ist heute, inmitten sommerlicher Temperatur, relativ wahrscheinlich geworden.“

Jeden Tag viele Tote in der Ukraine, 232 Geflüchtete in Winnenden

Dennoch seien „unsere Sorgen noch relativ kleine Sorgen, im Vergleich zum betroffenen Land, den betroffenen Menschen in der Ukraine“, wo täglich eine dreistellige Zahl von Soldaten und Zivilisten sterbe.

In Winnenden leben laut Holzwarth aktuell 232 Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. 204 seien privat untergekommen, „ein Wunder“ sei das, findet der OB. In der Paulinenpflege werde nun eine Spielgruppe für ukrainische Kinder eingerichtet. Außerdem wird in der Hungerbergstraße eine neue Kindergartengruppe mit ukrainischen und deutschen Kindern eingerichtet.

An die Winnender appellierte Holzwarth: „Leben wir, trotz allem Ernst der Lage, bei uns selbst vor, wie Frieden erhalten wird.“ Und den Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK) bat er, die wöchentlichen Friedensgebete im Herzen der Stadt fortzuführen, „solange es erforderlich ist, und das wird wohl leider noch eine ganze Weile so sein“.