Umbau des Busbahnhofs Winnenden, Fahrgäste verwirrt: Wo hält mein Bus jetzt?

Der barrierefreie Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) hat in der ersten Woche bei einigen Fahrgästen für Verwirrung gesorgt. Etliche haben ihre Busse verpasst, weil sie die Ersatzhaltestelle nicht auf Anhieb gefunden haben. Wir haben mit Rolf Stephan vom Busunternehmen Dannenmann gesprochen, wie man die Wegweisung verbessern kann, und auch die Stadt Winnenden und den Verkehrsverbund Stuttgart um Stellungnahme dazu gebeten.

Vier Haltestellen an der Bahnhofstraße, drei an der Karl-Krämer-Straße

Mittwochnachmittag, erster Besuch vor Ort. Der ZOB ist umgeben von Bauzäunen und rot-weißen Verkehrsabschrankungen. Wer an ihnen strandet und sich umschaut, sollte merken, dass einige Leute den Bahnhof nach rechts verlassen. Gut also dann, der Herde nach. Doch in der Bahnhofstraße angekommen, wissen ein junger Mann, der nach Hertmannsweiler möchte, und ein mittelalter Herr, dessen Fahrtziel das Schelmenholz ist, noch immer nicht: Welche von den vier Ersatzhaltestellen, zwei links, zwei rechts, ist meine? Weder findet man auf den weißen Schildern mit dem grünen H Busnummern noch Bussteig-Nummern.

Erst wenn man alle Stationen abklappert und die dort aufgehängten Pläne anschaut, wird man fündig. „Eine Nummer wäre hilfreich“, sagt der junge Mann, „und hoffentlich warten die Fahrer und berücksichtigen, dass es länger dauert, bis man bei seinem Bus ist.“ Der mittelalte Herr gibt sich mit der Destination Rems-Murr-Klinikum zufrieden, obwohl er von dort noch ein gutes Stück zu Fuß laufen muss ins Wohngebiet. Und das bei der Hitze in der Wochenmitte.

Junge wie ältere Menschen finden auf Anhieb die Haltestelle nicht

Eine ältere Frau, die nur zur Kelter möchte, hat schon Schweißperlen auf der Stirn. Früher ging sie routiniert zum Bussteig mit den Schelmenholz-Bussen, die an den Schulen vorbeifahren. Nun sind die Busse anders aufgeteilt und die Ersatzhaltestellen schwer zu finden. Drei sind an der Karl-Krämer-Straße. Die eine vor dem früheren Bahnhofshotel, heutige Tagesstätte für psychisch Beeinträchtigte, springt gut ins Auge. Die schräg gegenüber vor dem P+R-Parkdeck eher weniger. Auch der Fußweg dorthin führt versteckt entlang der Autobehausung, zusammen mit dem Fahrradweg. Dort angekommen, findet ein weiterer junger Mann endlich den Abfahrtsort des 332 ins Schelmenholz. Nur müsste er nun eine halbe Stunde warten. Gemeinsam geht's auf die Suche nach der anderen Ersatzhaltestelle für die 334, und siehe da, auf dem Weg zurück zum Bahnhof, hinter Baumlaub und einem Schild, taucht auf der Rückseite der Bahnhofskneipe das ersehnte Haltestellenschild auf. Hier treffen wir auch die ältere Dame wieder, die nun fünf Minuten später abgekämpft in den vollen Bus steigen und zur Kelter fahren kann.

Bis er kommt erzählt eine junge Frau, dass sie heute diese Haltestelle entdeckt hat, nachdem ihr Bus gestern an ihr vorbeigefahren sei und sie am Montag ihren Freund gebeten habe, sie abzuholen. Morgens bringt der sie sowieso immer mit dem Auto zum Bahnhof. Das ist übrigens kein Problem: Die Zufahrt zu den Kurzzeitparkplätzen und zum Taxistand wurde nicht angetastet. Nur kann man ab der Kornbeckstraße nicht mehr Richtung Leutenbach fahren, der Abschnitt ist wegen des Umbaus Einbahnstraße!

Chaos in der ersten Woche? Auch, weil die Leute Pläne nicht lesen

Was könnte man für die Fahrgäste nun also besser machen? Rolf Stephan, Technische Dienste bei Dannenmann, hat zusammen mit einem Kollegen der Firma Römer die Ersatzhaltestellen vor einem halben Jahr begonnen zu planen. „Die erste Woche ist immer hart, da gibt es Chaos und Gemecker. Wobei bei uns direkt keine einzige Beschwerde angekommen ist“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Könnten nicht Leitlinien auf dem Boden angebracht werden wie am Stuttgarter Bahnhof? Und ein Schild so groß wie der Wegweiser zu Kärcher auf dem Bahnhofsvorplatz? Einen Übersichtsplan gibt es nämlich, der hängt seit Wochen in den Fahrplankästen an den Bahnsteigen und am Bahnhofsgebäude sowie am ZOB selbst. „Ich war mehrfach vor Ort seit Montagmorgen und muss leider sagen: Die Leute lesen keine Zettel. Sie spielen auf ihrem Handy und sind zu faul, den Ersatzhaltestellenplan wenigstens in der App auf ihrem Handy anzuschauen.“ Rolf Stephan ist in dieser Hinsicht etwas angefressen und auch ratlos. Veröffentlichungen im Blickpunkt, in den Bahn- und VVS-Apps, Durchsagen in den Bussen seit Wochen, dann und dann beginnt der Umbau, „bitte informieren Sie sich“ – und trotzdem irren die Leute in den Straßen umher?

Halt, zu aller Ehrenrettung noch ein Beispiel: Ein Mann hat den Plan vorab gelesen und verstanden. Er stand ziemlich gechillt an der richtigen Haltestelle.

Stadt und VVS wollen die Busfirmen bei der Kennzeichnung unterstützen

Doch was ist mit den anderen? Rolf Stephan kann sich vorstellen, an den Schildern wenigstens noch die Nummern der Ersatzbussteige anzubringen. Das, denkt er, würde dann die Plan-Leser etwas besser lenken. „Aber wir als Busunternehmen dürfen keine Linien auf die Straße pinseln. Das muss die Stadt machen.“ Schilder, auf denen Busnummern zu lesen sind, kosten ein paar Hundert Euro, auch da sieht Stephan die Stadt als Bauherrin des barrierefreien ZOB in der Pflicht. Pressesprecherin Franziska Götz ist ebenfalls mit im Boot der Presserecherche und richtet vom Ordnungsamt und dem Stadtbauamt aus: „Wir stimmen uns nächste Woche ab für eine optimale Lösung.“ Auch der Verkehrsverbund Stuttgart will die Busfirmen unterstützen mit riesengroßen Schildern oder Kenntlichmachung der Haltestellen.

„Wir haben extra Betonfüße fertigen lassen, damit nachts niemand seine Streiche spielt mit den Schildern“, erzählt Rolf Stephan. Denn, es klingt verrückt, ist aber so: Gelbe Schilder, die er in der Bahnunterführung aufgehängt hatte, sind alle abgerissen worden und verschwunden. Und Klappaufsteller, die er bei der DB Station und Service beantragt hat, bekam er nicht genehmigt, weil die Fluchtwege frei gehalten werden müssen.

Freitagmittag, zweiter Besuch vor Ort. Die Bagger kommen! Mitte November 2022 soll der Umbau fertig sein.