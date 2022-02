Am Montag, 21. Februar, starten in der Regionaldirektion der Volksbank Stuttgart in Winnenden in der Marktstraße Umbauarbeiten, die Anfang April abgeschlossen werden sollen. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Das teilt die Volksbank in einer Pressemitteilung mit.

Beratung zu Geldanlage sehr gefragt

Im Eingangsbereich der Niederlassung entstehen zwei zusätzliche Beratungszimmer. „Damit folgen wir den veränderten Wünschen unserer Kunden“, wird Harald