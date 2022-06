Umfrage am Bahnhof Winnenden: Wie nutzen Sie das 9-Euro-Ticket?

Parkgebühr sparen, Wanderausflüge, Städte besichtigen, Fahrradtouren oder doch die Familie besuchen? Wir haben uns umgehört, wer so alles mit dem Neun-Euro-Ticket in Winnenden unterwegs ist. Rammstein-Fans jedenfalls haben am Wochenende darauf verzichtet.

Samstagnachmittag, zwischen 15 und 15.30 Uhr am Bahnhof. An Gleis 3 warten etliche Rammstein-Fans auf die S-Bahn in Richtung Stuttgart. Das Konzert der Band auf dem Wasen lässt sich auch Frank aus Neubrandenburg nicht entgehen. „Die Tickets sind immer innerhalb von Minuten ausverkauft, man muss das nehmen, das man kriegt“, sagt er. Er habe eins für den Cannstatter Wasen ergattert, so sei er nun zur Übernachtung hier gelandet. Bei ihm erübrigt sich die Frage nach dem Neun-Euro-Ticket: Die Anfahrt zum Konzert mit den Öffentlichen ist im Kartenpreis inbegriffen. Und von Berlin nach Winnenden habe er mit Flixtrain auf Nummer sicher gesetzt. „Mit dem Neun-Euro-Ticket hätte ich ja letzte Woche schon losfahren müssen“, scherzt er.

Vier Regioräder am Bahnhof verliehen

Anders klingt Elisabeth Kempf aus Backnang: „Mir kommt es sehr gelegen, da ich gerade regelmäßig jemanden im Klinikum besuche“, erzählt sie. Ihre Autofahrten habe sie auf die S 3 verlagert. „Das spart mir die hohen Parkgebühren“, sagt sie. Und weil sie das Ticket nun schon einmal habe, plane sie, es auch auszunutzen. „Einige längere Fahrten in die Region und auch Richtung Görlitz möchte ich mit dem Zug machen.“

Es mag an der Uhrzeit liegen, dass kaum Tagestouristen oder Ausflügler mit Fahrtziel Winnenden am Bahnsteig gesichtet werden. Wer das Feuerwehrmuseum erkunden will, Wunnebad oder Adventure-Golf zum Ziel hat oder einfach wandern oder radfahren will, bricht in der Regel vormittags auf. Immerhin: Vier Regioräder sind verliehen, zwei wären an der Ladestelle noch zu haben.

Keinen Blick für die Leihbikes wie auch für das günstige Bahnfahren haben die 30-jährigen Kumpels Mehmet und Harri aus Winnenden. „Wir fahren nach Schwaikheim zum Fußballgucken.“ Was sie über das Ticket mitbekommen, sei eher abschreckend: „Wenn man die Bilder sieht, wie voll die Züge sind, macht es keinen Spaß.“

Umzug mit der Deutschen Bahn

Es gibt aber auch jene, für die es schon zum Alltag gehört. „Wozu Fahrschein lösen, heutzutage ist man doch mit dem Neun-Euro-Ticket unterwegs, oder nicht?“, gibt sich Bernhard Klink aus Leutenbach als Besitzer des vergünstigten Fahrscheins gut gelaunt zu erkennen.

Er und seine Bekannten aus Winnenden seien auf dem Weg nach Stuttgart, ein bisschen bummeln, auch ein Biergarten-Stopp sei eingeplant. Eine Rentnerin aus Winnenden kommt mit Wanderstöcken und Rucksack um diese Zeit bereits zurück. „Ich bin auf dem Rössleweg in Stuttgart ein Stück gelaufen, jetzt gehe ich heim“, erzählt sie. Sie nutzt schon jahrelang Bus und Bahnen – ohne Neun-Euro-Ticket. „Ich fahre mit dem Senioren-Abo.“

Auf den Heimweg macht sich auch Madeleine, die Mutter von Marlene aus Winnenden. Auch sie hat das Neun-Euro-Ticket. „Normalerweise nimmt sie den Flixbus, wenn sie mich besucht“, sagt die Tochter. Das dreimonatige Angebot habe sie motiviert, auf den Zug umzusteigen. Ihre Erfahrungen seien positiv gewesen. „Die Züge waren normal voll“, sagt die Mutter. Dass sie schon am Samstag statt am Sonntag zurück in die Heimat fährt, hänge mit einem Termin zusammen, aber auch mit dem Neun-Euro-Ticket. „Am Sonntagabend ist sicher mehr los in den Zügen, heute kann ich dem Rückreiseverkehr vielleicht noch entgehen“, hofft sie auf eine ebenso entspannte Rückfahrt, wie sie es bei der Reise zur Tochter erlebt habe.

Mit einem großen Reisekoffer kommen Despina und Melike, beide 21 Jahre alt, die Treppe von der Unterführung hoch. „Ich bin am Umziehen und bringe Klamotten in die neue Wohnung“, sagt Despina. Ohne das Neun-Euro-Ticket wäre sie wohl gar nicht erst auf die Idee gekommen, so aber wolle sie es ausnutzen. Das habe ihr ein oder zwei Autofahrten gespart.