Fußgänger haben es schwer an der Ecke Wiesenstraße/Mühltorstraße. Der Gehweg gegenüber dem Feuerwehrhaus ist wegen Bauarbeiten abgesperrt. Seit einigen Tagen müssen sie auf die andere Straßenseite ausweichen.

Der Grund der Bauarbeiten: Die Fläche zwischen Gerberstraße und Mühltorstraße wird zurzeit für das Wohnprojekt Gerberviertel Plus vorbereitet. Aktuell ist die Kanalumlegung des Grundstücks an der Reihe. Pfleiderer Projektbau plant 56 neue Eigentumswohnungen in der Gerberstraße