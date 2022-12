Unfall zwischen Porsche und Linienbus in Winnenden: Das ist die kuriose Ursache

Der Unfall zwischen einem Porsche und einem Linienbus der Winnender Firma Römer hat eine kuriose Ursache. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden. Dennoch ist der Zusammenprall ärgerlich.

Doch der Reihe nach: Am vergangenen Sonntag (27.11.) gegen 12 Uhr fuhr ein Porsche mit Kennzeichen LB vom Kronenplatz geradeaus Richtung Hertmannsweiler – und missachtete die Vorfahrt des von links kommenden Linienbusses. Es schepperte, der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. „Der Mann sagte zu meinem Fahrer, er sei vor 30 Jahren Lkw gefahren und hatte an der Kreuzung immer Vorfahrt“, berichtet Harald Römer auf Nachfrage unserer Zeitung. Tja, die Zeiten ändern sich: Seit die Bundesstraße um Winnenden herumgeführt wird, hat der Landkreis an der Stelle eine abknickende Vorfahrt eingerichtet. Anfangs mit einer Ampel.

Hätte die Ampel geholfen?

Sie hätte dem Porschefahrer am Sonntag wahrscheinlich geholfen, nicht kurz vor knapp vor dem Bus in die Kreuzung zu preschen. Aber das ist Spekulation, denn die rot-weißen Schilderdreiecke sollten ihm ja ebenfalls einen eindeutigen Hinweis gegeben haben.

„Grundsätzlich brauchen wir die Ampel nicht“, sagt Harald Römer. Er hat nicht den Eindruck, dass an der Kreuzung viel passiert. „Der Verkehrsfluss ist sehr viel besser, zu allen Zeiten und in beide Richtungen. Das hat für die Linienbusse und das Einhalten unserer Fahrpläne enorme Vorteile.“

Blechschaden am Bus

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten beide Fahrzeuge wegfahren, der Blechschaden war aufgrund des geringen Tempos beider gering. „Ich schätze, der Schaden am Bus bewegt sich zwischen 8000 und 9000 Euro“, sagt Harald Römer, die Versicherung des Porschefahrers muss dafür aufkommen. „Doch das eigentlich Ärgerliche ist, dass der Bus für mehr als eine Woche außer Gefecht gesetzt ist. Wir müssen deshalb unsere Dienste umstellen“, so der Chef des Omnibusunternehmens. „Die Ersatzteile sind in diesen Zeiten eben nicht mehr schnell lieferbar. Und wenn der Bus repariert ist, muss er auch noch lackiert werden.“