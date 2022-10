Unfallflucht unter Alkoholeinfluss mit Firmenwagen des Vaters: 19-Jähriger aus Winnenden vor Gericht

Mit dem abrupten Ende der Alkoholfahrt eines 19-Jährigen im Anschluss an eine feucht-fröhliche Party hatte sich jetzt Richter Armin Blattner im Waiblinger Amtsgericht zu beschäftigen.

Fahrlässige Gefährdung im Straßenverkehr, vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort lauteten die Vorwürfe durch den Staatsanwalt, denen sich der Angeklagte gegenübersah, der wie ein Häufchen Elend neben seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Gunnar Stuhlmann, im Gerichtssaal saß. Der Verteidiger übernahm dann auch das Reden für seinen Mandanten. Dieser war im vergangenen April kurz vor 23 Uhr mit einem Firmenauto aus dem elterlichen Betrieb in Winnenden unterwegs.

Beim Abbiegen von der Sonnenbergstraße in die Haselsteinstraße in Breuningsweiler verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das gegen das Heck eines dort abgestellten Transporters prallte. An diesem entstand ein Sachschaden von knapp 3600 Euro.

Der junge Fahrzeugführer, der gerade erst zwei Monate im Besitz eines Führerscheins war, erschrak und geriet in Panik. Er setzte zurück, fuhr davon und parkte das Fahrzeug auf einem nahe gelegenen Parkplatz. Dort stöberte ihn nach kurzer Zeit die Polizei auf. Ein unmittelbar nach dem Vorfall und ein weiterer am Folgetag vorgenommener Alkoholtest ergaben Blutalkoholkonzentrationen von 0,55 Promille und 0,50 Promille. Dies wurde von der im Gerichtssaal anwesenden Sachverständigen auf einen Alkoholkonsum von „etwas mehr als zwei Flaschen Bier“ hochgerechnet.

Welche Biermarke? Der Verteidiger will’s ganz genau wissen

Auf die Nachfrage des Verteidigers, ob sie für ihre Berechnung eine 0,3-Liter-, 0,5-Liter- oder in Frankreich gebräuchliche 0,75-Liter-Flasche zugrunde gelegt habe, präzisierte sie, dass sie dafür von der in Süddeutschland gebräuchlichen 0,5-Liter-Flasche mit einem Alkoholgehalt von fünf Volumen-Prozent ausgegangen sei. Auf die erneute Nachfrage des Verteidigers, ob es sich dabei um Schwaben- oder Stuttgarter Hofbräu handelte, erwiderte sie, dass hinsichtlich des Alkoholgehalts bei diesen Marken kein Unterschied bestehe und sie bei ihren Berechnungen stets zugunsten der Angeklagten einen Spielraum vorsehe.

Insgesamt zwei Sachverständige und sechs Zeugen hatte das Gericht zur Beweisaufnahme vorgeladen. Sie konnten dann allerdings ohne weitere Befragung entlassen werden, da der Angeklagte über seinen Verteidiger die gegen ihn erhobenen Vorwürfe voll umfänglich einräumte.

Einigkeit herrschte zwischen dem Verteidiger, dem Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe Sabine Gerner, dass bei dem jungen Mann das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen solle. Gerner verwies auf einen geradlinigen, geradezu mustergültigen Lebenslauf. Es handle sich um einen „aufgeräumten“ jungen Mann, der nach dem Abitur eine Lehre begonnen habe und einmal den Betrieb der Eltern übernehmen soll. Er habe weder Alkohol- noch Drogenprobleme, und allein schon das Vorverfahren habe ihn nachhaltig beeindruckt. „Er hat’s kapiert“, so ihr Fazit.

„Der hat sein ganzes Leben nichts mehr mit Strafrecht zu tun“, betonte der Verteidiger. Dazu trugen nach seiner Ansicht auch die „gewaltigen Ohrfeigen“ ihren Teil bei, die sein Mandant für diese Nachtfahrt von seinem Vater erhalten habe.

Sechs Monate Führerscheinentzug, 500 Euro an die Kreisverkehrswacht

Seinem Vorschlag, es bei einer Ermahnung als erzieherische Maßnahme zu belassen, schlossen sich allerdings weder die Jugendgerichtshilfe noch der Staatsanwalt an. Gerner empfahl eine Geldbuße, der Staatsanwalt forderte in seinem Schlussplädoyer eine Geldauflage in Höhe von 500 Euro sowie zehn Monate Entzug der Fahrerlaubnis. Dem folgte der Richter weitestgehend. Sein Urteil lautete auf sechs Monate Entzug des Führerscheins wegen fahrlässiger Gefährdung im Straßenverkehr, vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zusätzlich hat der Angeklagte 500 Euro an die Kreisverkehrswacht Rems-Murr zu bezahlen.

Richter: Es hätte auch einen Spaziergänger treffen können, der seinen Hund ausführt

Letztendlich, so Richter Blattners Begründung, habe der junge Mann Glück gehabt. Statt des geparkten Autos hätte es auch einen Spaziergänger treffen können, der gerade seinen Hund ausführt. Auch wenn es sich um eine „überschaubar geringe Menge“ Alkohol gehandelt habe, sei es zu viel gewesen. Es reichte aus, dass der Angeklagte nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. In seinem Kopf müsse für die Zukunft die Erkenntnis fest verankert werden, dass Alkohol und Teilnahme am Straßenverkehr nicht zusammengehen.

Da sowohl Verteidiger wie auch Angeklagter und der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichteten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig.