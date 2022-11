Unglaublich, aber wahr: Gute Nachrichten vom Winnender Bahnhof

Zwei, ach nein, eigentlich drei gute Nachrichten kommen an einem Mittwoch mitten in den Herbstferien ausgerechnet vom – Winnender Bahnhof! Erstens: Die S 3 fährt wieder durchgehend bis Stuttgart-Vaihingen und frühmorgens sowie ab 22 Uhr (Montag bis Freitag) sowie am Samstag und Sonntag sogar bis zum Flughafen durch. Dass Pendler bis Vaihingen, wo sich unter anderem die Universität befindet, in Bad Cannstatt umsteigen mussten, lag an einer Baustelle an den Gleisen in dem Stuttgarter Teilort. Die Baustelle wurde in der Nacht zum 2. November beendet.

Künftig wieder bis zu vier S-Bahnen pro Stunde und zwei Regional-Expresse

Gute Nachricht Nummer 2: Der Viertelstundentakt ist wieder da. Wobei das speziell die Winnender Bahnreisenden nicht so sehr elektrisiert wie die Nellmersbacher und Schwaikheimer und alle die, die nur einen S-Bahnhof haben und deshalb monatelang auf die Hälfte der stündlichen Fahrten verzichten mussten. Wollte man auf diese Weise einen Bus-Anschluss erreichen, einen Fernzug oder gar ein Flugzeug, und dafür womöglich noch einen Zeitpuffer einbauen, musste man deutlich mehr Zeit einplanen.

Bei der morgendlichen Vorortrecherche am Bahnhof sagt ein Pendler jedoch, dass in Winnenden durch zwei MEX beziehungsweise RE und zwei S-Bahnen pro Stunde sozusagen immer ein Viertelstundentakt besteht, wenn die Züge fahren. „Wenn S-Bahnen ausfallen, ist es nur frühmorgens zu Schulzeiten schwierig, dann ist eben der Zug brechend voll.“ Der Mann, der im Schelmenholz wohnt, sagt, dass es keinen bestimmten Grund gibt, wenn die S 3 nur halbstündlich fährt: „Mal ist es Personalmangel, dann wegen Krankheit des Personals, Störung der Signale, Reparatur des Wagens oder Reparatur an den Gleisen.“ Bingo: Schon am Mittag kommt eine Störungsmeldung: Signal fällt aus, S3 bis auf weiteres nur alle 30 Minuten.

Die Fahrgäste sind einiges gewöhnt, und so warten sie auch an diesem Mittwochmorgen auf RE und S-Bahn fünf Minuten länger, als der Fahrplan vorsieht. Doch niemand ist deshalb sauer. Hauptsache, es fährt etwas. Der Pendler freut sich vielmehr, als um 7.39 Uhr die S 3 mit den weißen Waggons einfährt: „Tipp-top, sogar eine Neue!“

Direkter Aufzugzugang ist wieder frei, weil der Bahnhofsbau saniert ist

Die dritte gute Nachricht des Tages ist nicht nur eine optische Angelegenheit. Der alte Bahnhofsbau ist vom Gerüst des Steinmetzes befreit, er hat seine Arbeiten an der Ziegelsteinfassade und dem Sandstein-Erdgeschoss beendet. Der große Überblicksfahrplan ist nun wieder frei zugänglich und besser lesbar, aber vor allem ist der Durchlass zwischen Bahnhofsbau und Baustelle Zentraler Omnibusbahnhof wieder so breit, dass man mit Rollstuhl oder Rollator durchkommt zum Aufzug. Bislang mussten Gehbehinderte auf der anderen Seite des Bahnhofs und über eine Rampe an der Gebäuderückseite umständlich und ohne Beschilderung dorthin gelangen.

Auch nicht selbstverständlich: Die Aufzüge scheinen ihre Dienste ganz normal zu verrichten.

Was tut sich innen im Bahnhofsgebäude?

Was hat sich eigentlich innen, im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes, getan? Seit Monaten klebt an einer Seitenscheibe, dass hier „Mein Einkaufsbahnhof“ eingerichtet wird, also ein täglich geöffneter Einkaufsmarkt mit heißem Kaffee und belegten Brötchen und einem kleinen Warensortiment. Der Blick durch die Türen des Hauptportals zeigt aber nur, dass das frühere Reisezentrum und die ehemalige Bäckereifiliale nun komplett ausgebaut sind. Immerhin, es ist aufgeräumt worden.

Die blockierte Kabine des Videoreisezentrums

Weniger schön ist der Anblick des Hinterteils eines Mannes, der in der engen Kabine des Video-Reisezentrums auf dem Boden zusammengerollt schläft. Das schränkt natürlich die unbeschränkte Öffnungszeit der videogestützten Reiseberatung empfindlich ein. Auch wenn mutmaßlich über Nacht wenige Reisende den Service in Anspruch nehmen wollen, das Geniale an der Box ist doch, dass man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Ansprache und Hilfe in Fragen nach der Verbindung oder dem besten Tarif hat oder sich eine Bahncard kaufen können sollte.

Am Samstag ist das Befahren der Zone 1 kostenlos

Doch wie es der Zufall will, ploppt eine vierte gute Nachricht in der VVS-App auf. Wegen eines Einkaufsaktionstags in Stuttgart ist den ganzen Samstag, 5. November, über das Befahren der Zone 1 kostenlos. Wer nach Stuttgart eine Fahrkarte lösen will, zieht an dem Tag einfach eine Zone ab.