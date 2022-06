Unverpacktladen Winnenden macht beim "Gschenkkärtle" mit

Nutzerinnen und Nutzer des Winnender Gschenk- oder Jobkärtles können die Karten nun auch in der „Abfüllbar“ an der Torstraße 9 kaufen oder einlösen. Der Unverpacktladen von Florian Steiner ist neue Akzeptanz- und Verkaufsstelle. Ab sofort kann man hier Gschenkkärtle auch neu aufladen.

Mit dem Ziel, dem Überfluss an Verpackungsmaterial entgegenzusteuern und den Einkauf nachhaltig zu gestalten, reihe sich der Unverpacktladen optimal in die bisherige Auswahl der Akzeptanzstellen ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmarketing-Vereins Attraktives Winnenden, der die Gutscheinkarten aufgelegt hat. „Ich freue mich, in Zukunft viele Gesichter hier im Geschäft begrüßen zu dürfen“, wird der Inhaber des Unverpackt-ladens, Florian Steiner, darin zitiert.

Neben der „Abfüllbar“ lässt sich das Gschenkkärtle noch an folgenden Verkaufsstellen in der Innenstadt erwerben: Blumen Lent, Schenken&Genießen, La Piazza im Alten Rathaus, Kleiner Italiener, Ulli’s Confiserie, Mode Sabine Lemke.