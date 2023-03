Vergewaltigung in der Beziehung: Mann aus Winnenden muss zwei Jahre in Haft

Im Januar des vergangenen Jahres hat ein Winnender Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin gehabt, obwohl diese deutlich signalisierte, dass sie das nicht möchte. Der Mann gesteht vor dem Waiblinger Amtsgericht. Seine Freundin bittet trotz ihrer Anzeige, dass er nicht bestraft wird. Doch daraus wird nichts: Er muss ins Gefängnis.

Über die sozialen Medien hat die Frau in besagter Nacht mit ihrem Freund gechattet, gedroht sich umzubringen. Dieser wiederum traf wenig später bei ihr ein. Dann soll er sie geküsst und ausgezogen, gegen ihren Willen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt haben. So schilderte der Staatsanwalt im Waiblinger Schöffengericht die Geschehnisse aus dem Januar 2022.

Angeklagter: „Habe gedacht, dass es in Ordnung ist“

Der 23 Jahre alte Angeklagte gab den Vorfall ähnlich wieder. „Wir hatten in den Tagen zuvor gestritten“, erklärte er. Der Ärger habe ihn psychisch kaputt gemacht. In jener Nacht seien dann sein Temperament, sowie sein Aggressionsproblem zusammengekommen. Zudem habe er die Situation falsch aufgefasst. „Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich habe gedacht, dass es in Ordnung ist“, so der Angeklagte. Seine Freundin habe zwar anfangs, bei seinem Eintreffen, geweint, sich während des Geschlechtsverkehrs jedoch beruhigt.

Auf Nachfragen von Richter Kärcher bestätigte der Mann, dass er gemerkt habe, „dass sie es nicht so richtig wollte.“ Er absolviere nun eine Therapie, sowie ein Antiaggressionstraining.

Die Geschädigte lebt mit dem Mann nach wie vor in einer Beziehung

Die Geschädigte, die vor Gericht angab, dass sie nach wie vor mit dem Angeklagten in einer Beziehung lebt, erinnerte sich mit tränenerstickter Stimme an die Nacht, sprach von einem „schrecklichen Tag.“ Wegen starker Depressionen sei sie damals in psychiatrischer Behandlung gewesen. „Die Depressionen waren damals auf dem Höchststand. Ich habe gedacht, dass er mit mir reden möchte und deshalb zu mir gekommen ist“, so die junge Frau.

Ihr Freund habe dann jedoch deutlich gemacht, dass er mit ihr schlafen will. „Ich habe gesagt, dass ich das nicht möchte. Dann hat er mich in den Arm genommen, geküsst und angefangen, mich auszuziehen“, erinnerte sich die Frau. Sie habe es dann schließlich geschehen lassen, sich nicht dagegen gewehrt.

Wenige Minuten nach seinem Höhepunkt habe der 23-Jährige die Wohnung zum Rauchen verlassen, sei nicht wiedergekommen. Sie habe sich am nächsten Tag dazu entschlossen, sich im Krankenhaus ärztlich untersuchen zu lassen.

„Er hat sich ein paar Tage später bei mir entschuldigt und ich habe ihm verziehen“, erklärte die Geschädigte.

Ihre Anzeige bei der Polizei hat die Frau dann einige Wochen später gemacht, als es um eine Körperverletzung ging. Er soll ihr in einem Winnender Supermarkt auf die Hand geschlagen und sie gestoßen haben. Bei ihrer Aussage zu diesem Vorfall ist dann auch die Nacht im Januar zur Sprache gekommen. Der Polizei hat sie damals gesagt, dass ihr Freund nicht bestraft werden soll. Dies bestätigte sie auch vor Gericht.

Mutter der Frau: „Er macht immer genau das Gegenteil von dem, das man ihm sagt“

Die Mutter der Frau war ebenfalls als Zeugin vor Gericht geladen.

Sie schilderte, dass die Polizei in der Vergangenheit regelmäßig aufgrund von Streitereien zwischen den beiden angerückt ist. „Er macht immer das Gegenteil von dem, das man ihm sagt“, beschrieb sie den Angeklagten. Bevor sie in der Beziehung mit dem heute 23-Jahre alten Mann gewesen ist, habe ihre Tochter noch keine Depressionen gehabt, so die Mutter.

Ihre Tochter habe sie nach jener Nacht heulend vorgefunden. Sie habe schließlich erzählt, was passiert ist. „Ich habe ihr dann gesagt, dass wir eigentlich ins Krankenhaus fahren sollten.“ Die Tochter habe zunächst Bedenken geäußert, sich dann jedoch bereitwillig gezeigt. Sie habe den Eindruck, dass der Angeklagte in den Tagen vor der Verhandlung massiven psychischen Druck auf ihre Tochter ausgeübt hat.

Polizist bescheinigt dem Angeklagten eine Unreife

Ebenfalls im Zeugenstand geladen war ein Waiblinger Kriminaloberkommissar, der damals die Anzeige der Geschädigten aufgenommen hat. Ihre Aussagen seien für ihn glaubhaft gewesen. Dem Angeklagten bescheinigte er eine Unreife, bezeichnete sein Auftreten als „schockierend“ und nicht altersgerecht, er habe sich bei seiner Aussage nicht auf Details eingelassen.

Handelt es sich um einen minderschweren Fall?

In seinem Plädoyer erklärte der Staatsanwalt, dass der Fall ungewöhnlich schnell aufgearbeitet worden sei, was daran lag, dass sämtliche Aussagen die Anklageschrift bestätigten. „Eine Vergewaltigung bezieht sich nicht unbedingt auf Gewalt, sondern auch auf einen entgegenstehenden Willen“, erklärte er. Dies sei in diesem Fall zweifelsfrei so gewesen, der Angeklagte habe zudem gemerkt, dass er Unrecht tut. „Die Frage ist nun, ob es sich um einen minderschweren Fall handelt, und diesen sehe ich hier nicht.“ Der Angeklagte habe in der Vergangenheit zig Straftaten verübt. „Die Reue hat nie lange gehalten“, so der Staatsanwalt. Seine Forderung: eine Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten.

Der Verteidiger des Angeklagten meinte, dass der Staatsanwalt alle Punkte richtig gewürdigt habe. Seiner Meinung nach müsse jedoch berücksichtigt werden, dass die Geschädigte ausdrücklich gewünscht hat, dass ihr Freund nicht bestraft werden soll. „Einen Strafrahmen möchte ich nicht vorgeben.“ Eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann, erachte er allerdings als möglich.

Richter Kärcher: „Der Angeklagte hat Macht demonstriert“

Nach einer Bedenkzeit von zwanzig Minuten betrat Richter Kärcher mit den beiden anwesenden Schöffen wieder den Saal und verkündete das Urteil: Der Mann muss für zwei Jahre und zwei Monate in Haft. „Was die Geschädigte gesagt hat, war sehr glaubhaft“, erklärte er. Der Angeklagte muss erkannt haben, dass seine Freundin sich in einem schlechten Zustand befunden hat. „Er hat sich über sie hinweg gesetzt und Macht demonstriert“, so der Richter. Der Mann kann nun innerhalb von einer Woche gegen das Urteil in Berufung gehen.