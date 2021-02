Die Stadtverwaltung, der Verband der Selbstständigen und der Verein Attraktives Winnenden hegen in einer gemeinsamen Pressemitteilung Hoffnung für eine vorsichtige Öffnung von bisher geschlossenen Geschäften schon Ende nächster Woche, gefolgt von der Gastronomie. Dafür gibt es zwei Anhaltspunkte. Der erste: Ministerpräsident Kretschmann sagte am Mittwoch, bei einer Inzidenz unter 35 von 100 000 Einwohnern sei Einzelhandel in Verbindung mit den geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie der