Ein geradezu „historischer Fall“ sei dies, so der Vorsitzende Richter Steffen Kärcher ironisch. Das Schöffengericht des Amtsgerichts Waiblingen hat es mit einer Tat zu tun, die schon mehr als vier Jahre zurückliegt. Am Ende der mündlichen Hauptverhandlung sind alle aber zufrieden, sowohl der Angeklagte wie auch der Staatsanwalt, so dass beide noch an Ort und Stelle auf die Möglichkeit verzichten, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.

Dass es so lange für die Aufarbeitung brauchte,