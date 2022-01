Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hat beim „zweiten virtuellen Neujahrsempfang der Stadt Winnenden“ am Samstagabend leise Töne angeschlagen. Zum Beginn seiner Ansprache erinnerte er an den vor wenigen Tagen verstorbenen langjährigen Bauamtsleiter Klaus Hägele, der eine Lücke hinterlassen habe, die sich nicht schließen lasse. Außerdem rief Holzwarth zu Solidarität in der Corona-Pandemie auf. Später sprach er unter anderem über Bauprojekte und kündigte den Breitbandausbau der Telekom an. Wer