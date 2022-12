Vodafone-Funkloch in Winnenden: Ab Mittwoch (7.12.) wieder Netz?

Vodafone-Mobilfunkkunden aus Winnenden und Umgebung klagen seit vergangener Woche über teils massive Probleme bei der Netzabdeckung. Wir haben uns beim Unternehmen nach dem aktuellen Stand erkundigt und danach, welche weiteren Schritte geplant sind.

Am Telefon erreichen wir einen Vodafone-Pressesprecher. Dieser erklärt auf Nachfrage, dass es nach wie vor Beschwerden von Kunden gibt. „Das ist angesichts der Probleme allerdings auch völlig klar“, sagt er. Im Laufe des Dienstags habe es im Netz um Winnenden „noch einmal richtig gerappelt“. Dies habe jedoch seine Gründen: Ab Mittwoch, 7. Dezember, sollen die Mobilfunkkunden rund um Winnenden deutliche Verbesserungen spüren. „Wir haben am Dienstag unser Netz umgestellt. Dadurch sollte am Mittwoch ein Großteil des Funklochs in Winnenden geschlossen sein“, erklärt der Vodafone-Pressesprecher.

Was wird aus dem temporären Mast?

Hintergrund: Teilweise soll Kunden in den vergangenen Tagen lediglich eine mobile Internetverbindung mit der veralteten 2G-Technik möglich gewesen sein.

Andere haben hingegen mit ihren Geräten kein Netzwerk gefunden. Der Vodafone-Sprecher erklärte in der vergangenen Woche, dass Vodafone eine Mobilfunkstation in Bahnhofsnähe gekündigt wurde, es deshalb die Probleme in der Innenstadt gibt.

Abhilfe sollte ein temporärer Mobilfunkmast schaffen, der in dieser Woche in Winnenden eintreffen sollte. Ist dies bereits geschehen? „Der mobile Mast soll kommen, allerdings erst im Januar. Wir haben das Grundstück bereits anvisiert“, antwortet der Pressesprecher.

Stationen neu ausgerichtet

Um die Mobilfunkprobleme zu beheben, habe man sich dafür entschieden, ein neues Konzept auszuarbeiten. „Wir haben benachbarte Stationen in der Umgebung umgebaut, sodass diese ein größeres Gebiet abdecken“, erklärt der Pressesprecher. Unter anderem habe man Funkmasten in Hertmannsweiler und Birkmannsweiler am Dienstag neu ausgerichtet.

Fester Funkmast in Planung

Zudem arbeite man im Hintergrund daran, eine weitere, feste Station zu bauen. Wann diese kommt, ist allerdings ungewiss. „Von der Planung bis zum Bau kann so etwas bekanntlich einige Monate in Anspruch nehmen“, sagt der Vodafone-Sprecher.