Am Montag, 7. Februar, war in Teilen von Winnenden ab 10.20 Uhr das Internet- und Telefonnetz des Anbieters Vodafone gestört. Erst um kurz vor 14 Uhr hat es wieder funktioniert, wie ein Leser meldet. Ursache war laut einem Vodafone-Sprecher eine lokale Störung, ein Anbindungsfehler, in einem kleinen Teil des Kabelnetzes.

Bauteil ausgetauscht

Bis zu 994 Haushalte haben deshalb vorübergehend kein Kabelfernsehen empfangen, nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz