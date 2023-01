Volkshochschule Winnenden atmet auf: Zum neuen Semester endlich neue Räume

Neues Jahr, neue Räume: Das Frühjahrssemester startet für die Volkshochschule (VHS) mit einem großen Schritt nach vorne. „Wir beziehen mit einer Vielzahl unserer Gesundheitskurse die neuen Räume in unmittelbarer Nähe des Winnender Bahnhofs“, sagt Rebecca Treiber, Fachbereichsleiterin für Gesundheitskurse. Neue Impulse finden sich laut einer Pressemitteilung im gesamten VHS-Kursangebot von beruflicher und politischer Bildung über Kochen und Kreativität bis zu Pädagogik und Sprachen.

Freundlich, hell und ideal für Gesundheitskurse ausgestattet seien die Räume des „VHS Aktiv“ an der Kornbeckstraße 4. Gymnastik, Fitness, Yoga, Pilates, Zumba, Feldenkrais, Entspannungskurse sowie Angebote der Jungen VHS finden im neuen Semester in den größeren Räumlichkeiten statt, auch Kurse wie Hula Hoop, Faszilates und „Mama fit - nimm Baby mit“ finden dort ihren Platz.

Vorträge zu Gesundheitsthemen, Bewegungs- und Entspannungskurse, Tanzen und Outdoor-Angebote finden weiterhin auch in der Marktstraße, der Wiesenstraße sowie in Räumen in Leutenbach, Schwaikheim und den Winnender Teilorten statt.

Bildung und Verbraucherthemen

Mit der Ausstellung „Vergessene Welten und blinde Flecken“ nimmt die VHS den globalen Süden in den Fokus, begleitet von einem Online-Vortrag von Dr. Ladislaus Ludescher.

Das Ukraine-Russland-Forum wird im März mit drei kostenlosen Vorträgen der Historikerin Dr. Maike Lehmann zur Geschichte von ethnischen Konflikten in Russland und der Sowjetunion fortgesetzt. In der Verbraucherbildungsreihe werden im März und April kostenlose Online-Vorträge zu Finanz- und Computerthemen angeboten.

Der Klimafit-Kurs, der im April beginnt, gebe Antworten auf die Frage „Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ und das Astronomiethema „Schwarze Löcher“ stellt Helmut Hornung von der Max-Planck-Gesellschaft vor.

Neue Online-Sprachkurse

Die Volkshochschule Winnenden baut die Kooperation im Online-Sprachkursbereich mit anderen Volkshochschulen aus.

Neu im Angebot sind ein Einsteigerkurs und ein Konversationskurs für Italienisch, ein Dänisch-Konversationskurs und ein Einsteigerkurs in Maltesisch. Ein Spanisch-Intensivkurs am Vormittag mit zwei Terminen pro Woche kann vor Ort oder online besucht werden. Unterrichtet werden auch Englisch, Französisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Polnisch, Russisch und Griechisch.

Neues bei den Koch- und Backkursen

Urvi Shah bietet den beliebten Kurs „Indisch kochen“ erstmals auch in englischer Sprache an. Unter dem Motto „Wilde Kräuter - wilde Küche“ sammelt Dr. Robert Boehm mit den Teilnehmenden Kräuter, die im Anschluss gemeinsam verarbeitet werden. Neu sind die Kurse „Brotvarianten backen“ und „Glutenfreies Gebäck aus Hefeteig“ sowie Kurse zur veganen und vegetarischen Ernährung (vegetarisch marokkanisch kochen, veganes Party-Buffet und mehr).

Kultur und Kreativität

Kreative Angebote zu Ostern sind der Nähkurs „Österliche Tischdeko“ sowie der Floristikkurs „Osterkränze und Nester“. Am Weltfrauentag (8. März) bietet Ulla Groha eine Führung zu Künstlerinnen in der Staatsgalerie an. Ein Rundgang zu Kunst im öffentlichen Raum mit Martin Baier, ein Atelierbesuch bei Alfons Koller und eine Führung zur Orgel der Borromäuskirche mit Peter Kranefoed führen zu Kunst und Kultur in Winnenden.

Neu ist ein Blick hinter die Kulissen des Stuttgarter Opernhauses mit Besuch des Balletts „Die Kameliendame“.

Ferien-Angebote

In den Faschings-, Oster- und Pfingstferien bereiten erfahrene Kursleitende Schülerinnen und Schüler auf die Prüfungen in den Fächern Mathematik und Englisch vor. Glutenfreie Osterbäckerei für Kinder von acht bis zwölf Jahren wird zu Beginn der Osterfeien angeboten und in den Sommerferien können Kinder Solarboote, Putzroboter und Elektromotoren bauen.

Digitales Know-how

An der Volkshochschule erklären erfahrene Kursleitende, wie man das Smartphone bedient und nutzt oder wie Programme wie Excel oder PowerPoint funktionieren. Der AutoCAD-Kurs zur Einführung in die CAD-Technik findet erstmals online statt.

Info

Das neue Programm ist online unter www.vhs-winnenden.de oder als Heft erhältlich. Das Heft liegt in der VHS-Geschäftsstelle am Marktplatz, in den Rathäusern und Büchereien sowie in Apotheken, Arztpraxen und Geschäften in Winnenden, Schwaikheim, Leutenbach und Berglen aus. Anmeldungen sind unter www.vhs-winnenden.de, telefonisch (07195-10700) sowie per Email (info@vhs-winnenden.de) möglich.