Volkshochschule Winnenden, Schwaikheim, Leutenbach verteilt ihr neues Programm

Die Mitarbeiter der Volkshochschule verteilen heute (Donnerstag, 21. Juli) kostenlos ihr neues Programm mit den Kursen und Tages-Angeboten von Juli bis Februar an einem kleinen Stand auf dem Wochenmarkt. Doch was steckt alles drin in dem Heft, was haben sich die Mitarbeiterinnen mit Leiter Andreas Frankenhauser alles ausgedacht, um Kindern und Erwachsenen und ihren grauen Zellen einen Weiterbildungs-Frischekick zu geben? Eine Pressemitteilung liefert Einblicke.

Das Thema „Wissenschaft“ spielt im kommenden Semester eine besondere Rolle. Andreas Frankenhauser erklärt es etwas genauer: „Mit der Ausstellung ,Bilder aus der Wissenschaft' der Max-Planck-Gesellschaft und zahlreichen Vorträgen will die Volkshochschule neugierig auf Wissenschaftsthemen machen.“

Friedensforum bietet Hintergründe zum Ukraine-Russland-Konflikt

Doch wie immer legt die Volkshochschule Wert auf ein möglichst breites Bildungsangebot, das verlässliche Fundament für die wechselnden Schwerpunktthemen. So gibt es im neuen Semester Veranstaltungen zu politischer Bildung in den Themenbereichen Rechtspopulismus, Verschwörungstheorien und christlicher Fundamentalismus. Außerdem ist eine Fahrt zum Europarat nach Straßburg geplant. Neu ist in diesem Jahr das VHS-Friedensforum mit Hintergründen zum Ukraine-Russland-Konflikt.

Neue Rubrik „Verbraucherbildung“ bietet Rat für Immobilienkauf und Internet

Wer Interesse an den Themen Finanzen, Rente, Immobilienkauf, Internetsicherheit und Messenger-Dienste hat, findet diese im Programmteil „Verbraucherbildung in Baden-Württemberg“.

Da für die Volkshochschule „Bildung für alle“ ein großes „Herzensanliegen“ ist, wie Andreas Frankenhauser betont, startet im Herbstsemester ein inklusives Bildungsangebot für Menschen mit und ohne Behinderung in Kooperation mit dem Club Paula der Paulinenpflege. Neben einer Fortbildung zum Inklusionsbegleiter stehen auch Kurse wie „Halsketten und Armbänder“, „Grundkurs digitale Fotografie“, „Fantasiereise mit Klang zum Entspannen“ und „Leckere Brotaufstriche und Gebäck“ zur Auswahl.

Anregungen zum Kochen, Stylen oder um körperlich fit zu werden

Das Angebot in den Bereichen Kochen und Backen wurde aufgrund der hohen Nachfrage ohnehin erweitert. Neu sind die Kurse „Mexikanisches Frühstück“, „Soßen mal anders“ oder auch der Kurs „One-Pot-Gerichte“.

Im Bereich Styling wird der Kurs „Festlich-glamourös gestylt“ angeboten, bei dem eine Profi-Stylistin Tipps für ein Party-Make-up gibt.

Ein neues Angebot im Bereich Gesundheit und Bewegung bilden die Kurse Rückbildungsgymnastik nach der Schwangerschaft sowie klassisches Yoga. Wer Interesse an Piloxing (Intervalltraining) oder orientalischem Tanz hat, kann das in Wochenend-Workshops erlernen.

Seltene Sprachen kann man von vornherein in Online-Kursen lernen

Das Online-Kursangebot im Bereich Fremdsprachen umfasst einen Online-Maltesisch-Kurs, einen Anfängerkurs in Hindi, Thailändisch, Schwedisch, Koreanisch sowie einen Altgriechisch-Schnupperkurs.

Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Japanisch, Griechisch und Portugiesisch werden für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten.

Spezielle Kurse für Eltern für die Erziehung und für Schüler für die Prüfungen

In der Rubrik „Pädagogische Fortbildungen“ finden Interessierte Angebote zur beruflichen oder ehrenamtlichen Fortbildung. Auch für Eltern gibt es Angebote, darunter „Wie Kinder den Umgang mit Geld lernen“ oder „Abenteuer Pubertät“.

Im Herbst und Winter starten die Prüfungsvorbereitungs- und Nachhilfekurse der VHS für Schülerinnen und Schüler in den Fächern Mathematik und Englisch.

Auch Kulturelles wird thematisiert: Bei einem Literaturspaziergang mit dem Lehrer und Literaturwissenschaftler Martin Baier sind Winnender Autoren das Hauptthema. Künstler Michael Schützenberger führt durch seinen Bildhauerhof in Berglen-Streich. Angeboten werden zudem Ausflüge nach Stuttgart zur Weißenhofsiedlung, in die Staatsgalerie und ins Alte Schauspielhaus. Im Bereich Kreativität gibt es neue Kursangebote, wie einen Anfängernähkurs, einen Smartphone-Fotografiekurs, einen Kurs zum afrikanischen Trommeln und einen Schweißkurs.

Wer seine Technik-Kenntnisse auffrischen oder verbessern möchte, kann Dozenten dabei zuhören, wie das Smartphone richtig bedient wird oder wie Programme wie Word oder Excel funktionieren. Wer Webseiten mit dem Programm „Jimdo“ selbst erstellen möchte, lernt das in einem anderen Technik-Kurs.