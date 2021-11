Es ist eine Minderheit in der Bevölkerung, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, und sie wird immer kleiner. Umso wichtiger ist es, dass die Erinnerung an das Leid von der Stadt und ihren Bürgern wachgehalten wird. In Winnenden und seinen Stadtteilen finden am Volkstrauertag, dem 14. November, und am Totensonntag, dem 21. November, die traditionellen Gedenkfeiern statt. An den beiden Gedenktagen erinnern sich Bürgerinnen, Bürger und Bürgermeister an die Opfer von Krieg und Gewalt,