Vom Auto in den ÖPNV: Wie gelingt Senioren in Winnenden der Umstieg?

Fridays for Future ist längst keine reine Jugendangelegenheit mehr, auch Senioren schließen sich der Bewegung an und versuchen, die Erderwärmung durch Senkung der CO2-Emissionen zu bremsen. Es gibt aber auch Sympathisanten, die sich anders nennen und sich anders, wenn auch fürs gleiche Ziel, engagieren, zum Beispiel im Seniorenrat Winnenden. Albert Petersen ist dort Sprecher des „Arbeitskreises klimagerechte und barrierefreie Mobilität“. Er will seiner Klientel beim Umdenken und konkret beim Umsteigen helfen, auf dass Ältere mobil sind, ohne das Klima zu schädigen. „Wir müssen den Finger in die Wunde legen, um in fünf bis sieben Jahren sagen zu können, was sich konkret verbessert hat. Wir brauchen bis zum Jahr 2030 20 bis 30 Prozent weniger Autoverkehr.“

Erhöhte Einstiege erleichtern auch jungen Familien die Busnutzung

Die Problemlage für Ältere ist die: Fahrten mit dem Bus sind ihnen zu beschwerlich, weil entweder die Haltestelle zu weit weg ist oder der Ein- und Ausstieg, vielleicht sogar mit Rollator, zu beschwerlich ist. „Es ist daher gut, dass die Haltestellen umgebaut werden. Denn kaum ein Busfahrer hat aufgrund seines engen Takts Zeit, das Fahrzeug abzusenken, auszusteigen und die Rampe auszuklappen“, weiß Albert Petersen, der seit 25 Jahren kein Auto mehr besitzt, sondern Bus und Fahrrad fährt. „Die Hälfte der Winnender Bushaltestellen ist umgebaut“ – einschließlich Zentralem Omnibusbahnhof – „der Rest, 32 Stück, soll bis zum Jahr 2027 folgen“, weiß er von der Stadt, die in engem Austausch mit dem Seniorenrat ist. Dass es so lange dauert, versteht er einerseits, weil der Umbau viel Geld kostet. Aber andererseits hofft er, dass es doch ohne Verzug angegangen wird, denn das lohne sich auch wegen junger potenzieller Fahrgäste: „Mit einem Kinderwagen ist Busfahren genauso schwierig, wenn der Bordstein nicht angehoben wird“, sagt Petersen.

Besuch einer Samstagabendveranstaltung mit dem Bus? Bisher „keine Chance“

Der zweite Punkt ist der Fahrplan. „Ich wollte mit dem Bus zum Neujahrsempfang und um 18.30 Uhr an der Hermann-Schwab-Halle sein. Keine Chance, von Birkmannsweiler aus hätte ich um 17 Uhr losmüssen. Von der Rückfahrt ganz zu schweigen.“ Auch etliche Bahnankunftszeiten am Wochenende sorgen dafür, dass der Rentner zwei Stunden in der Kälte warten müsste auf einen Bus. Er leistet sich dann lieber ein Taxi.

Doch beides sollte mit dem Projekt Shuttlebus ein Ende haben, das ab Herbst dieses Jahres für Mitfahrende jeden Alters in den sogenannten Randzeiten starten soll. Damit die Älteren aber nicht an der Information und Bestellung über eine Smartphone-App scheitern, wird sich Albert Petersen dafür einsetzen, dass die App bedienerfreundlich gestaltet wird. Außerdem ist dem Arbeitskreis wichtig, dass wenigstens der zweite Shuttlebus, der im Rahmen des Projekts nachts fährt, barrierefrei ausgebaut ist, also keinen schmalen Stufenzustieg hat wie die üblichen Sprinter-Kleinbusse.

„Das Shuttle ist auf jeden Fall ein guter Schritt, und wenn das Pilotprojekt gut läuft, wird es ausgeweitet.“ Auch die Orte, an denen das Busle die Leute absetzt, müssen Sinn ergeben. „Es ist klar, dass es sie nicht an die Haustür fahren kann. Aber einen Kilometer Fußweg sollte es nach dem Ausstieg auch nicht mehr sein.“ Petersen liest viel und nimmt an Seminaren des Kreis- und Landesseniorenrats teil und weiß daher, dass in dem Konzept Zukunft liegt. „Experten sagen, dass die Bürger- und Shuttlebusse in fünf bis zehn Jahren so richtig greifen. Als Alternative, um den Verkehr zu reduzieren.“ Er will sich mit Kommunen austauschen, die es schon haben, um Fehler in Winnenden von vornherein zu vermeiden.

Mitstreiter für Verwirklichung der Vision von klimagerechter Mobilität gesucht

Damit Senioren Shuttlebus und Linienbus auch annehmen, dafür will sich Petersen dann mit Beratung einsetzen – „behutsam, aber auch konsequent“. Er sieht die ältere Generation durchaus in der Pflicht, sich vom Auto zu verabschieden. „Wir sind alt, haben in der Vergangenheit viel falsch gemacht. Deshalb sollten wir uns jetzt, in den nächsten zehn bis 20 Jahren, für Verbesserungen einsetzen.“ Viele hätten Enkel und fragen sich, welche Welt sie ihnen hinterlassen.

Bei der Vision, die der Arbeitskreis formuliert – alle Bürger sollen jederzeit alltägliche Wege sicher und klimagerecht zurücklegen können –, weiß Albert Petersen auch den Seniorenratvorstand hinter sich. „Wir mischen uns ein, damit jetzt die Weichen richtig gestellt werden, und wir hoffen, dass es noch nicht zu spät ist“, sagt Petersen. Außerdem hat er sich mit dem Jugendgemeinderat vernetzt, um auch mit der von ihm aus gesehen übernächsten Generation an einem Strang zu ziehen. Für seinen Arbeitskreis lädt er Bürger ab 60 Jahren zum Mitmachen ein. Kontakt über die Geschäftsstelle, 0 71 95/1 31 54 (Woitke) oder 0 71 95/1 31 45 (Doubrawa).

Weitere Tätigkeitsfelder sind: Radfahren für alle erleichtern; Fußgängerwege optimieren für Jung bis Alt; Neubauprojekte im Sinne klimagerechter Mobilität planen; Sicherheit im Verkehr verbessern, etwa durch Fahrsicherheitstrainings.