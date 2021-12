Es war eine auf den ersten Blick alltägliche Verkehrssituation, die einem 27-jährigen Rudersberger zusätzlich zu einem 2000-Euro-Blechschaden an seinem Auto auch noch einen Strafbefehl über 1500 Euro eingebracht hatte. Nachdem er gegen diesen Widerspruch eingelegt hatte, kam die Sache vors Amtsgericht. Der Vorwurf: Nötigung.

Er sei an dem Tag Ende Oktober vergangenen Jahres mit seinem BMW direkt nach der Arbeit noch in seinen Schaffkleidern in Winnenden unterwegs gewesen, berichtete