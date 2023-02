Warnstreik am 28.02. in Winnenden: Sieben Kitas und drei Gruppen geschlossen

Am Dienstag, 28. Februar, sind auch Beschäftigte kommunaler Kindertageseinrichtungen zum Warnstreik aufgerufen. Die Stadtverwaltung Winnenden hat bis Montagmittag in Erfahrung gebracht, dass sieben Kindergärten ganz geschlossen sein werden. Bei zwei anderen Kindergärten haben drei einzelne Gruppen geschlossen.

Diese Kindergärten sind betroffen:

das Kinderhaus Baach,

das Kinderhaus Birkmannsweiler 2,

der Kindergarten Höfen,

das Kinderhaus Körnle,

die Kinderkrippe Striebelsee,

der Waldkindergarten Haselstein

der Kindergarten Holzhaus

eine Krippengruppe des Kinderhauses Schafweide kam heute (28.2.) kurzfristig dazu

zwei Gruppen im Gretel-Nusser-Kinderhaus

Der Kindergarten Burgeräcker und das Kinderhaus Seewasen werden eingeschränkte Öffnungszeiten haben.

Im Gretel-Nusser-Kinderhaus sind zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ1 und VÖ+) geschlossen, aber es gibt eine Notbetreuung mit eingeschränkten Öffnungszeiten und die VÖ2-Gruppe ist geöffnet.

Alle anderen neun Winnender Kindergärten sind wie gewohnt geöffnet. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulkindbetreuung streiken, das ist für die Verantwortlichen im Rathaus vorab und während des Vormittags schwer bis gar nicht ermittelbar. Daher wurden Eltern gebeten, für Streikfälle Vorsorge zu treffen. Vereinzelt war Streikbereitschaft in der „Tomate“ angekündigt worden.

Auch die Grundschulbetreuung in Winnenden ist betroffen

Vom Warnstreik betroffen sein könnten ebenfalls Einrichtungen der kommunalen Schulkindbetreuung, also Rahmenbetreuung an den Grundschulen, erweiterte Spätbetreuung und Betreuung der Jugendlichen an weiterführenden Schulen in der „Tomate“.

Eltern werden gebeten, Vorsorge für den Fall zu treffen, dass die ganze Einrichtung oder die Gruppe des Kindes streikbedingt geschlossen ist. Dies ist davon abhängig, welche Erzieherinnen/Erzieher der einzelnen Einrichtungen sich am Streik beteiligen.

Außerdem sollten Eltern ihr Kind zum Kindergarten oder zur Schulkindbetreuung begleiten und sich vergewissern, ob der Kindergartenbetrieb stattfindet beziehungsweise ob die Gruppe des jeweiligen Kindes eine Betreuung gewährleisten kann. Sofern Einrichtungen der Schulkindbetreuung bestreikt und geschlossen werden müssen, erfolgt in der jeweiligen Einrichtung auch keine Essensausgabe.