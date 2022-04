Die Warnungen und Erklärungen haben Wirkung gezeigt: Jodtabletten sind in Apotheken nicht mehr gefragt. „Nach Kriegsbeginn in der Ukraine gab es tatsächlich eine Phase, in der die Nachfrage deutlich gestiegen ist. Das Ganze hat sich mittlerweile zum Glück beruhigt. Die Leute haben realisiert, dass es keinen Sinn macht, sich damit einzudecken“, erklärt eine Sprecherin des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg am Telefon.

Manchen Kunden hat die Apothekerin den Wunsch