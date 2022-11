Warum das Café Glückskind in Winnenden die Spiele der WM in Katar nicht zeigt

Annika Braun, die Wirtin vom Café Glückskind an der Paulinenstraße, ist kein großer Fußballfan. Daraus macht sie keinen Hehl. „Ich weiß nicht, was Abseits ist“, sagt sie lachend. Regelwerk hin, Regelwerk her: Bei Europa- oder Weltmeisterschaften, da hat sie sich doch immer vom Fußballfieber anstecken lassen. Mit Freunden oder ihren Gästen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft angeschaut. In diesem Jahr ist das anders. Grund ist die Vergabe des Turniers nach Katar, die landauf, landab kritisiert wird.

„Vor ein paar Wochen haben wir uns Gedanken über die Übertragung gemacht, weil ein Gast gefragt hat, wie wir es mit der WM handhaben“, erinnert sich die Wirtin. Also hat sie sich mit ihrem Mann besprochen. Gemeinsam haben sie entschieden, die Spiele nicht zu übertragen. „Es war nicht so, dass wir uns tagelang darüber Gedanken gemacht haben“, sagt Annika Braun. Die Entscheidung sei dann doch relativ schnell gefallen. „Und wir wissen natürlich auch, dass wir dadurch die WM nicht verhindern und dass es nur ein ganz, ganz kleines Zeichen ist. Aber die Einschaltquote ist ein bisschen geringer“, erklärt Braun die Hintergründe. Aus Gesprächen mit Gästen wisse sie, dass viele ebenso denken. Vielleicht wird aus einem kleinen Zeichen dann doch ein etwas Größeres, wenn sich andere anschließen.

Was macht Annika Braun, wenn die Fußballstimmung steigt?

Wichtig ist es der Wirtin, dass sie keinen Groll hegt gegen diejenigen, die die Fußballweltmeisterschaft in ihren Kneipen, Restaurants oder Cafés übertragen. „Uns ist die Entscheidung leichtgefallen, wir sind auf den Fußball nicht angewiesen“, erklärt sie. Sie verstehe sehr wohl, dass etwa Sportbars kaum eine andere Wahl bleibt, als die Spiele zu zeigen. „Nach der langen Corona-Zeit sind viele auf Einnahmen angewiesen“, weiß sie.

Für sie hat außerdem die Jahreszeit eine Rolle gespielt. „Im Winter können wir eher auf eine Übertragung verzichten. Im Sommer hätten wir sicher länger darüber nachgedacht“, sagt Annika Braun. Ein Alternativprogramm zur Weltmeisterschaft jedenfalls will sie im Glückskind nicht veranstalten. „Wir haben Liveauftritte geplant“, freut sie sich. Dies ist aber nichts Ungewöhnliches im Café und hat nichts mit der Weltmeisterschaft zu tun. „Ich denke, dass es ein paar Leute geben wird, die die Spiele nicht gucken und die stattdessen zu uns kommen. Der ein oder andere kommt vielleicht auch nach den Spielen“, hofft die Wirtin.

Einknicken wird sie auch dann nicht, wenn die Fußballstimmung steigt, die deutsche Nationalmannschaft ein erfolgreiches Turnier spielt. „Wenn ich einmal sage, dass ich die Spiele nicht zeige, dann bleibt das auch so“, sagt Braun unmissverständlich. Man habe ja auch gar keine Bildschirme, müsste diese erst bestellen.

Dehoga-Pressesprecher: „Es gibt kein einheitliches Bild“

Eine Umfrage unserer Zeitung unter Wirten in der Winnender Innenstadt hat ergeben, dass quasi überall die Spiele übertragen werden.

Wie das Stimmungsbild im Land aussieht, weiß am besten Daniel Ohl, Pressesprecher beim Hotel und Gaststättenverband Dehoga in Baden-Württemberg. „Es gibt kein klares Bild. Es ist völlig unterschiedlich“, erzählt er am Telefon. Selbst habe Dehoga eine nicht repräsentative Umfrage unter Wirten gestartet. „Es gibt die Wirte, die es zeigen. Und es gibt diejenigen, die es nicht zeigen. Die Gründe waren dann oft Weihnachtsfeiern. Man will zum Beispiel keine Konflikte zwischen Firmenfeiern und Fußballfans“, hat Ohl erfahren. Fanfeste im Freien werde es in diesem Jahr kaum geben, was für Gastronomen vorteilhaft ist.

Jene Kneipen, deren Geschäftsmodell auf Sportveranstaltungen beruht, zeigen die Spiele in aller Regel, so der Dehoga-Pressesprecher.