Warum der neue Eispark fürs Wunnebad Winnenden aus Plastik und deshalb ökologischer ist

Mitten im Sommer ans Eislaufen denken die Stadtwerke. Denn der Eispark, Baujahr 1999, ist arg in die Jahre gekommen und sein Technikgebäude steht den Bauarbeiten zur Attraktivierung des Wunnebads nächstes Jahr im Weg. Die Kälteanlage könnte theoretisch in einen Raum beim Blockheizkraftwerk versetzt werden. Doch die Stadtwerke finden keine Firma, die diese Arbeit mit dem 20 Jahre alten, reparaturanfälligen Aggregat übernimmt. Ob nämlich nach dem Umzug alles funktioniert wie bisher, ist mehr als fraglich.

Dazu kommt, dass Verdichterkältemittel schon in der Vergangenheit nur sehr schwer und bald gar nicht mehr erhältlich ist. „Für die letzte Auffüllung konnte das Kältemittel nur noch mit Glück von der Wartungsfirma in Osteuropa aufgetrieben werden“, so Bäderleiter Sascha Seitz. Er und die Stadtwerke-Geschäftsführung sehen außerdem an den horrenden Energiekosten, dass auch in diesem Punkt die Zeit des „echten“ Eisparks abgelaufen ist. Sie hat dem Aufsichtsrat empfohlen, künftig eine synthetische Eisfläche, also Kunststoffplatten, zum Schlittschuhlaufen anzubieten.

Was zunächst paradox klingt - eine Schlittschuhbahn auf Plastik soll umweltfreundlich sein –, erweist sich nach Vorlage und Diskussion der Vor- und Nachteile als durchaus plausibel. Daher folgte der Aufsichtsrat der Empfehlung, von der Firma Glice die Plastikfläche im Mietkauf zu erwerben. Über den genauen Preis sei Stillschweigen vereinbart worden, auch über die Garantiedauer, sagte Aufsichtsratchef Hartmut Holzwarth.

Alten Eispark erneuern kostet ungefähr 360.000 Euro

Aber aus der Diskussion wurde deutlich, dass die Anschaffungskosten „deutlich geringer“ sind als eines neuen Kälte-Aggregats (255.000 Euro). Dazu kommt der Austausch des Kältemittels (5000 Euro). Unbekannt sind die Kosten für Wartung, Ersatz in den nächsten Jahren für Unterbau mit Isolation (wobei jährlich die Hälfte des Styropors als Sondermüll entsorgt und neu gekauft werden muss), mit Kühlschlangen und vielem mehr. Geschäftsführer Jochen Mulfinger schätzt diese Posten auf 80.000 bis 100.000 Euro). Dazu kommen Personalkosten, wobei der Eismeister Mohamad Darwiche laut seiner Tochter Leila nächstes Jahr in Ruhestand gehen wird und keinen Nachfolger hat, der sich mit der Eisbereitung auskennt (vier bis sechs Wochen Aufbau, Pflege während der Saison, zwei Monate Abbau).

Der Strom für den klassischen Betrieb würde derzeit jährlich 320.000 Euro verschlingen

Und dann sind da noch die Betriebskosten für Wasser und Strom. „Allein der Stromverbrauch liegt bei 800.000 Kilowattstunden pro Saison", sagte Jochen Mulfinger den nachfragenden Gemeinderäten, die einen Sitz im Aufsichtsrat haben. „Nimmt man die heutigen Preise von 40 bis 50 Cent pro Kilowattstunde“, überließ es Mulfinger den Ehrenamtlichen, auszurechnen, dass hier nochmals mindestens 320.000 Euro jährlich obendrauf kommen. Allein die Vermeidung von CO2 für die Stromerzeugung und das Einsparen von Erdgas für die Versorgung lebensnotwendiger Bereiche ist wegen des Kriegs in der Ukraine und seinen Folgen „zeitgemäß“ und obendrein ein positiver Beitrag zum Klimaschutz.

Fragezeichen hinter dem Winterbetrieb des Sportbeckens wegen der Weltlage

Was aber ist mit dem genialen Kniff, dass die Abwärme beim Erzeugen des Eises für die Beheizung des 50-Meter-Außenbeckens eingesetzt werden kann? „Die Frage ist nachrangig“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Schwarz. „Nur einen kleinen Teil von dem, was man an Energie in den Eispark steckt, kann man zurückgewinnen.“ Sascha Seitz sagte im Blick auf Energieknappheit und Klimawandel: „Es ist sowieso die Frage, ob wir das Außenbecken im Winter auf 26 Grad heizen können.“ Seit 1. Juli heizt das Wunnebad alle Außenbecken aus Rücksicht auf die Weltlage nur noch auf 23 Grad hoch.

Abrieb des Kunststoffs durch die Kufen soll nicht in den Zipfelbach gelangen

Da die einzelnen Platten der synthetischen Eisfläche aus Kunststoff sind, können sie in beliebiger Form verlegt werden. „Wir machen wieder ein Trapez und behalten wahrscheinlich die bisherige Größe bei“, so Mulfinger. Stadtrat Martin Oßwald-Parlow konnte die Plastikbahn trotz der guten Argumente nicht mit seinem grünen Gewissen vereinbaren und stimmte als Einziger mit Nein: „Polyethylen ist aus Erdöl, wir werden es nicht schaffen, es zu 100 Prozent abzusaugen, und neben dem Wunnebad ist der Zipfelbach.“ Stadtrat Christoph Mohr ergänzte, dass sich das Material „2000 Jahre in der Umwelt hält, aber relativ problemlos verbrannt werden kann“. PE wird für Lebensmittelverpackungen verwendet, ist daher im direkten Kontakt nicht giftig. „Der Abrieb sieht aus wie längliches Konfetti“, berichtete Mulfinger von einem Besuch bei der Schlittschuhbahn in Schwäbisch Gmünd. Sascha Seitz schlug vor, die Fläche zwei- bis dreimal am Tag abzusaugen, das sei mit den beiden Scheuer-Saugmaschinen recht einfach zu bewerkstelligen.

Werden die Kunden die neue Fläche akzeptieren? Blicke nach Gmünd, Ludwigsburg, Reutlingen

Bleibt nur noch die Frage, ob die Kunden das weiße Plastik für Sport, Eisdisco, Ferienvergnügen akzeptieren? „Profis nutzen solche Flächen zum Training im Sommer“, weiß Seitz und zeigte ein Video, auf dem ein Mann fährt, als wäre er auf dem Eis. Nur das Klacken der Kufen statt des Zischens auf gefrorenem Wasser ist anders. Seitz selbst ist auf einer privaten Anlage probegefahren, und in Ludwigsburg und Reutlingen haben große Betreiber schon positive Erfahrungen gesammelt, obwohl sie selbst zunächst skeptisch waren. Das fand Stadtrat Thomas Traub wichtig für seine Zustimmung.