Die gute Nachricht ist: Das Essen in den Rems-Murr-Kliniken ist in den vergangenen Jahren besser geworden. Vor allem den Patienten im Winnender Klinikum schmeckt offenbar inzwischen ihr Menü. So manchem von ihnen war in den ersten Jahren nach der Eröffnung des Krankenhauses der Appetit vergangen. Mittlerweile gibt es kaum noch Beschwerden, lobten kürzlich die Patientenfürsprecher die neue Küche.

Die schlechte Nachricht ist: Das Essen wird weiterhin von einer weit entfernten Großküche