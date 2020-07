Im Leben von Martin Schwender kam so manches ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. „Ich wollte schon als Schüler Lehrer werden. An der Universität wussten wir aber früh, es wird eng, es gibt keine Übernahmegarantie.“ Was das fröhliche Studentenleben zunächst nicht trübte, im Gegenteil, es wurde ausgekostet: Martin Schwender aus der Schwarzwaldgemeinde Rheinfelden lernte in Stuttgart seine spätere Frau kennen, die wie er Sport und Französisch mit Ziel höheres Lehramt studierte.