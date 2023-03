Warum fällt uns das Nein-Sagen so schwer? Beraterin aus Winnenden gibt Tipps

Es stimmt schon: Oft sagen wir „Ja“, obwohl alles in uns lieber „Nein“ gesagt hätte. Wir lassen uns überreden, aus Gewohnheit oder Gutmütigkeit, aus Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen, oder weil wir befürchten, nach einem „Nein“ weniger gemocht zu werden, abgelehnt oder verlassen zu werden. Weil wir harmoniegetrieben und „beziehungsorientiert“ sind, wie es die psychosoziale Beraterin Stefanie Kominek ausdrückt.

Stefanie Kominek hört diesen Satz häufig: „Ich kann nicht Nein sagen“

In einem nichtöffentlichen Vortrag vor einer Fastengruppe in Winnenden hat sie folgende Botschaft gesendet: „Nein“ zu etwas oder jemandem zu sagen bedeutet, „Ja“ zu mir selbst zu sagen. Wir haben ihr zugehört, um zu erfahren, was man auch als Nicht-Fastender übers „Nein-Sagen“ für den Alltag mitnehmen kann. Referentin Stefanie Kominek sagt, sie höre häufig Sätze wie: Ich kann nicht Nein sagen oder ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Doch woher kommen diese „Glaubenssätze“, warum mischt sich dieses Schuldgefühl eigentlich so ein? Ja, warum fällt vielmals das Nein-Sagen so schwer?

Sie vermutet die Gründe in der Charakterstruktur und in der soziologischen familiären Prägung. In vielen Familien werde nicht unterschieden zwischen dem, was man tut, und dem, wer man ist. Viele Kinder erlebten keine bedingungslose Liebe, ihnen werde vielmehr der Leitsatz eingetrichtert: „Wenn du nicht tust, was ich von dir erwarte, dann bist du böse, nicht brav, bockig, nicht gut genug, nicht liebenswert, ein Niemand.“ Heilsam wäre es, die Eltern würden vermitteln: „Was du tust, gefällt mir gerade nicht, aber ich liebe dich trotzdem, weil du mein Kind bist.“

Die Fastengruppe wurde von Rainer Heller geleitet, gefastet wurde nach der Buchinger-Methode; eine Woche lang haben zwölf Teilnehmende „Nein“ zu fester Nahrung gesagt. Sie waren „fest entschlossen“ – dies sei der Schlüssel für so vieles: „Dann schafft man das auch“, so Stefanie Kominek.

Das Gefühl, sich ausgenutzt zu fühlen, ist auf Dauer belastend

Sie hat eine Ausbildung beim Institut für christliche Lebens- und Eheberatung absolviert und bietet Beratung und Seelsorge an. In ihrer Praxis landen immer wieder erwachsene Menschen, die „Bewertungen aus der Kindheit als eigene Wahrheit“ mit sich herumtragen. Mit der Folge, dass sie schlecht Grenzen ziehen können, sich ständig aufopfern, verausgaben, mehr tun, als sie wollen – und meist für andere. Doch statt der beabsichtigten „harmonischen Beziehung und Anerkennung“ landen sie infolge ihrer mangelnden Selbstfürsorge im Burn-out oder in der Depression. So schlimm müsse es nicht einmal kommen, schon die Vorstufe sei belastend und einengend: das Gefühl, sich „auf Dauer ausgenutzt, ausgelaugt und kraftlos“ zu fühlen.

Zwei gute Nachrichten hat die Ehe- und Lebensberaterin

Stefanie Kominek hat zwei gute Nachrichten. Die erste: Wer sich damit beschäftigt, wird feststellen, dass die meisten die Beziehung und Zuneigung gar nicht vom Nein abhängig machen. Sie hätten mit einem auf Augenhöhe geäußerten, zurückweisenden Nein kein Problem. Für sie sei man „wertvoll, auch wenn ich dem anderen durch mein Nein zumute, diesen Schmerz auszuhalten“.

Eine weitere motivierende Botschaft: Egal, wer etwas von uns will oder welche Tätigkeit etwas von uns abverlangt - „wir haben immer eine Wahl.“ Wirklich immer? Natürlich nicht. Es gibt Grenzen, äußere Umstände, besondere Situationen – da verblasst jegliche Theorie vom „Grenzenziehen“ und „Bei-sich-selbst-Sein“. Es sei zum Beispiel völlig okay, ganz bewusst Ja zu sagen, „weil ich es dem anderen schenken will, dann spüre ich aber auch nicht den Widerwillen, es zu tun, dann steht eher eine liebevolle Haltung dahinter.“ So entstehe ein neuer Gewinn: „Ich gehe ehrlich mit mir und meinen Mitmenschen um.“

Zitat von Alfred Adler: „Nicht die Umstände bestimmen über dein Leben ...“

Sie hat ein Zitat vom Psychotherapeuten Alfred Adler mitgebracht: „Nicht die Umstände bestimmen über dein Leben, sondern wie du sie deutest.“

Wenn wir uns wieder mal antreiben lassen von routinierten Abläufen und Erwartungshaltungen anderer, könnte auch ihr griffiges Bild vom eigenen Gartengrundstück einen Schubs geben, um in die von ihr empfohlene „Balance zwischen Ja und Nein“ zu kommen: „Menschen, die nicht Nein sagen können, neigen dazu, den Rasen ihres Nachbarn zu gießen und ihren eigenen Rasen vertrocknen zu lassen.“

„Es geht um ein klares, respektvolles, vielleicht sogar liebevolles Nein“

Dem eigenen „Gartengrundstück“ zuliebe empfehle sich „ein auf Augenhöhe ausgesprochenes Nein“. Und Nein sei nicht gleich Nein. Entscheidend sei die „Atmosphäre“, in der Nein gesagt und Dinge getan oder zurückgewiesen werden. Und diese „Atmosphäre der Annahme und des Respekts“ könne jeder selbst bestimmen. „Es geht um ein klares, respektvolles, vielleicht sogar liebevolles Nein.“

Es sei gut und richtig, sich auch um andere zu kümmern, „aber der eigene Rasen sollte durch meine Fürsorglichkeit um mich selber grün bleiben.“ Und noch etwas kann innerlich leicht machen: „Einfacher ist es, wenn man die Dinge nicht verbissen, sondern humorvoll und sportlich angeht.“