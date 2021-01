Wie gehen zehn Winnender in den unterschiedlichsten Berufen mit der Maske um? Und was sind ihre Hoffnungen fürs neue Jahr? Teil 3 der Serie: Stefanie Kienzle ist die Geschäftsführerin des Hausrat- und Eisenwarengeschäfts Häussermann an der unteren Marktstraße.

Wegen der Enge: Laden im März freiwillig geschlossen

„Ich empfinde die Maske als positiv. Sie ist ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Dadurch achten die Leute auch mehr auf Abstand.“ Gerade in dem verwinkelten