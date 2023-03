Was kostet das Brennholz in Winnenden? Paulinenhof hat wieder Vorräte

Die Nachfrage nach Brennholz ist mit Beginn des Ukraine-Kriegs vor einem Jahr auch beim Paulinenhof gestiegen. Andreas Graf, der Gruppenleiter der Werkstatt für behinderte Menschen ist, kann gar nicht genau sagen, wie viele Raummeter seit Herbst verkauft worden sind, aber er erinnert sich noch an die Verkaufszahl vor dem Krieg: bloß 230 Raummeter während drei Monaten in der Herbst-/Wintersaison. „Jetzt ist es deutlich mehr geworden, wir mussten nachbestellen, und die Leute nehmen uns auch frisches Holz ab, das sie zu Hause erst ein paar Monate trocknen müssen“, sagt der Arbeitserzieher.

Paulinenpflege muss die gestiegenen Holzpreise an die Kunden weitergeben

Die gute Nachricht ist, trotz gestiegener Nachfrage und trotz zwischenzeitlicher Engpässe: Der Paulinenhof hat seine bestellten Baumstämme bekommen, und er hat dank Nachlieferungen inzwischen auch wieder etwas zu verkaufen. Allerdings ist zum Jahresbeginn der Preis gestiegen, 145 Euro verlangt der Biolandhof der Paulinenpflege jetzt für den Raummeter. „Das Preisniveau der Holzlieferungen ist erheblich gestiegen. Wir haben deshalb auch Preiserhöhungen weitergeben müssen“, erläutert Pressesprecher Marco Kelch, der sich vorab mit seiner für den Verkauf zuständigen Kollegin kurzgeschlossen hat.

Wer sein Kontingent nicht selbst abholen kann: Der Preis fürs Liefern setzt sich aus einer Pauschale (13 Euro) und einem Entfernungszuschlag zusammen, plus 15 Euro für fünf Kilometer, 70 Euro für 45 Kilometer. Die Mitarbeiter der Brennholzgruppe räumen das abgekippte Holz auch gerne in eine Scheune oder Garage, der Service kostet aber extra, 35 Euro.

Acht Mitarbeitende verarbeiten sommers wie winters Stämme in Kaminholz

„Das Brennholz gibt es bei uns seit etwa 20 Jahren“, sagt Marco Kelch, Andreas Graf nickt. Im Vordergrund stehe, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Und das gelingt das ganze Jahr über. Acht zählen zur Brennholzgruppe. Einer von ihnen darf eine Motorsäge bedienen. „Wichtig ist uns, dass die Lieferanten dünnere Stämme bringen, die unsere Mitarbeitenden leichter verarbeiten können“, so Kelch. Das Holz der nun endenden Wintersaison stammt zum Beispiel vom Winnender Eschenweg, wo ein zugewuchertes Wäldchen neben dem Bodenwaldschulgelände und der Jugendhilfe der Paulinenpflege ausgelichtet werden musste. Stämme kommen außerdem aus Allmersbach im Tal oder Welzheim. „Zusätzlich bekommen wir immer mal wieder Sturmbruch aus verschiedenen Quellen“, so Kelch.

Die auf einen Meter Länge gesägten Baumstücke rollen die Mitarbeiter von der Wiese in eine große Remise, in der ein Liegendspalter steht. Er hebt den schweren Klotz hydraulisch an und zerteilt ihn in vier oder mehr Teile. „An der Wippsäge bringen die Mitarbeiter die Scheite dann auf eine Länge von 25 Zentimeter - so dass sie in einen Kaminofen passen“, erläutert Gruppenleiter Andreas Graf. In Gitterboxen kann das Holz trocknen.

„Wenn jemand etwas bestellt, kippen wir den Inhalt der Boxen auf unseren Hänger und fahren zum Kunden.“ Graf sagt, dass eine weitere Aufgabe aus den beim Spalten abfallenden großen Spänen entsteht: „Ein Mitarbeiter sammelt sie ein und verpackt sie als Spächtele zum Anzünden.“ Einen Sack gebe es meist als Dreingabe zur Bestellung.

Brennholz lang aus dem Winnender Stadtwald ist für diese Saison ausverkauft

Im Gegensatz zum Paulinenhof meldet das Kreisforstamt, das auch die Holzvermarktung aus dem Stadtwald Winnenden übernimmt, es sei für diese Wintersaison „komplett ausverkauft“. Was nicht so arg schwer ist, da aus dem Stadtwald im Jahr 2022 nur 600 Festmeter Brennholz entnommen worden sind. Die Hiebzahl liegt durchschnittlich zwar bei knapp dem doppelten Wert, doch schön gewachsene Stämme und bestimmte Baumarten, die für den Haus- oder Möbelbau geeignet sind, gehen ins Sägewerk, sie können teurer verkauft werden, sie sind zum Verbrennen zu schade.

Der Preis für den Festmeter, der als „Brennholz lang an der Waldstraße“ verkauft wird, beträgt in der noch laufenden Saison 80 Euro (Buche), 75 Euro für Eiche, Esche und Ahorn. Für die nächste Saison prognostiziert das Landratsamt steigende Preise, aber auch, dass sich der gegenwärtige Run auf Brennholz wieder beruhigt.

Wer im nächsten Winter (November 2023 bis März 2024) frisches Holz bekommen will, sollte sich einen Kalendereintrag im August machen: Ab Ende August kann man „Brennholz lang an der Waldstraße“ bei den zuständigen Förstern per E-Mail bestellen. „Die Zuweisung des gewünschten Holzes erfolgt nach der Holzernte, während der Einschlagssaison“, erläutert Pressesprecherin Claudia Bell.

„Das Holz wird bevorzugt an die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Kommunen verkauft.“ Steigt die Nachfrage weiter, könne es aber sein, dass nicht alle Besteller ihre gewünschte Menge erhalten. „Die Revierförster behalten sich dann Kürzungen vor.“

Außerdem müssen Käufer beachten, dass sie einen Motorsägenkurs und eine persönliche Schutzausrüstung vorweisen müssen. In der Regel braucht man auch einen Anhänger für den Abtransport des Holzes.