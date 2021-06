Winnenden wird wieder locker. In der Innenstadt flanieren mehr Leute. Die Stimmung ist euphorisch an Markttagen und fröhlich an Abenden in der Außengastronomie – und trotzdem stimmt etwas nicht ganz. Einer, der sich einsetzt für den zentralen Einzelhandel, ist Wirtschaftsförderer Timm Hettich, und er sagt es in einem schonungslosen Realismus: „Der Strukturwandel ist unaufhaltsam. Digitale Innovationen nehmen zu. Das Online-Shopping steigert sich gravierend.“ Das hört sich alles an wie