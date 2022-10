Was sind die Zukunfts-Pläne des La-Piazza-Wirts? Aldo del Negro widerspricht Gerüchten

La-Piazza-Wirt Aldo del Negro (62) räumt aktuell sein Restaurant am Marktplatz aus. Seine Nachfolge ist geklärt, nach der Übergabe wird das junge Gastronomen-Paar Anne Henrichs (31) und Patrick Schubert (31) ins Alte Rathaus ziehen.

Hat der Gastronom ein Restaurant in Fellbach gefunden?

Doch wie steht es um die Zukunft des 62-Jährigen? Gerüchten, er habe bereits ein neues Restaurant in Fellbach gefunden, widerspricht Aldo del Negro.

Eine Entscheidung sei „definitiv nicht“ gefallen. Richtig sei, dass unter den vielen Angeboten, die er erhalten habe, auch zwei Lokale in Fellbach waren. Aber: „Ich gebe mir Zeit, ich will nichts überstürzen, ich will etwas Passendes für mich finden“, sagt der Gastronom, „ich mache mir keine Sorgen.“

Aldo Del Negro hatte das „La Piazza“ in Winnenden am Marktplatz seit 2008 betrieben. 2017 war er vom gegenüberliegenden „Fachwerk“ ins Alte Rathaus gezogen. Zuletzt konnte er sich mit der Stadt Winnenden nicht mehr auf einen neuen Pachtvertrag einigen, nachdem er die Option, den bestehenden zu verlängern, nicht gezogen hatte.