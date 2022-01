Bauhofmitarbeiter und Klärwärter wissen es: In Winnenden gibt es immer noch zahlreiche Menschen, die Abfälle aller Art in der Toilette entsorgen. „Dies führt zu Verstopfungen und in der Folge zu lahmgelegten Pumpwerken und Schäden am Abwassersystem. Generell gilt: Die Toilette ist kein Abfalleimer, außer Klopapier sollte darin nichts entsorgt werden“, schreibt die städtische Pressereferentin Emely Rehberger.

Jeder denkt: Ich doch nicht. Echt?

Natürlich denkt jetzt jeder: Ich