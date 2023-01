Weg gesperrt (25./26.1.): Rodung am Rossberg soll ökologischen Mehrwert haben

Der Aufschrei von Spaziergängern scheint programmiert: Am Kleinen Rossberg ist seit heute Mittag (25.1.) ein Abschnitt des Weinbergwegs gesperrt. Es jaulen die Freischneider, am Donnerstag (26.1.) knattern Motorsägen und rattern Häcksler. Die Stadt lässt die Böschung roden. Doch wer hinter der Aktion Umweltfrevel wittert, liegt falsch.

Klar, es klingt zunächst einmal komisch: Das Roden von Bäumen und Büschen soll eine ökologische Maßnahme sein. Ist aber so. Sie ist abgestimmt mit der unteren Naturschutzbehörde und einem ehrenamtlichen Naturschutzwart. Denn wenn die aus Kieselsandstein bestehende Kuppe des Kleinen Rossbergs frei von Bewuchs ist, können hier wieder Eidechsen und Wildbienen ihre Lebensräume finden. Sie brauchen sandigen Boden, Steine und Sonne.

Vor 23 Jahren wuchsen hier noch einzelne, schöne Bäume rings um den Aussichtspunkt, erinnert sich Stadtgärtnerei-Leiter Armin Schröder. An Weihnachten 1999 knickte der Orkan Lothar sie um. Schilder an den Baumstümpfen verweisen noch heute auf den Sturm, der keineswegs nur in Winnenden Schneisen der Verwüstung hinterlassen hatte, sondern ganze Landstriche in Deutschland und Frankreich veränderte.

Nach dem Orkan Lothar war die Kuppe kahl

In der Folge ließ der Mensch die Natur gewähren, sich verjüngen, schaute zu, was im Wald und eben auch an der Rossberg-Böschung oberhalb der Weinberge so alles nachwächst. „Jetzt befinden sich innerhalb dieses ungepflegten Wildwuchses absterbende Robinien und Eschen“, zeigt Armin Schröder auf dürre Kronen und Spechtspuren an morschen Stämmen, eine Gefahr für Passanten.

Meterhoch wuchern zwischen Schlehen, Zwetschgen und Wildkirschen die Brombeeren. Durchsicht hat der Besucher, der die in Serpentinen angelegte Treppe erklommen hat, nur, weil derzeit das Laub fehlt. „Es ist ein positiver Nebeneffekt der Rodung für Wanderer, dass sie danach wieder viel mehr sehen können“, sagt Armin Schröder. Das Zipfelbachtal und das Schelmenholz zumindest, denn von der Panoramatafel aus herrscht im Prinzip freie Sicht, die allenfalls von den Hecken und Bäumen auf den darunterliegenden Privatgrundstücken beeinträchtigt wird.

Spazierweg und Geologischer Pfad sind auf Höhe der Böschung heute gesperrt

„Mit den Stümpfen der Robinien und Querbalken werden wir eine Absturzsicherung bauen, deren Holz ist sehr hart“, verweist Armin Schröder darauf, dass auch das alte Geländer dringend ersetzt werden muss. Auch aus Sicherheitsgründen sperrt das beauftragte Baumteam Esslingen am Donnerstag, 26. Januar, ab 8 Uhr morgens den beliebten Spazierweg ab. Wer dennoch auf den Rossberg und zum Haselstein laufen möchte, biegt bei Schild Nummer 4 des Geologischen Pfads einfach links ab und kommt auf dem asphaltierten Weg ein ganzes Stück oberhalb der Rodungsstelle wieder auf die Weinbergwege.

Weil sie schon am Mittwochnachmittag mit dem Freischneider begonnen hatten, wollten die fünf Männer vom Baumteam Esslingen am Donnerstagabend mit dem Roden der 400 Quadratmeter fertig sein. „Zurück bleibt dann ein gehäckselter Haufen. Er wird später abgeholt von einer Spezialmaschine“, schildert Timon Haug, dass daraus Hackschnitzel zum Verbrennen gemacht werden. Die Stadtgärtner wiederum werden eine einheimische Trockenrasenmischung einsäen – und die Böschung künftig so pflegen, dass sie frei von derlei Wildwuchs und ein „hochinteressantes Biotop“ bleibt, wie Schröder sagt.