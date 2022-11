Weihnachtshütten in der Innenstadt: Die Glühweinsaison in Winnenden ist eröffnet

Aldo del Negro, ehemals Wirt vom alten Rathaus, hat das „La Piaza“ am Marktbrunnen Ende September geräumt. Bis seine Nachfolger beginnen, dauert es jedoch noch. Was wird aus dem Glühweinstand, den der Wirt zur kalten Jahreszeit vor seinem Lokal betrieben hat? Und was ist sonst geboten rund um das Heißgetränk in Winnenden?

Stände beleben die Innenstadt

Der städtische Wirtschaftsförderer Timm Hettich hat den Überblick. „Glühweinstände und gastronomische Angebote machen die Innenstadt attraktiver“, freut er sich und hofft zugleich, dass dadurch auch die Einzelhändler profitieren. Gastronomen, die eine Glühweinhütte aufstellen, dürfen dort so lange bewirten, wie es ihre Lizenz im Außenbereich erlaubt. „Eine Hütte muss beim Ordnungsamt beantragt werden. Das haben die Bar Amis und das Eiscafé Venezia getan“, weiß der Wirtschaftsförderer.

Und im Venezia ist die Glühweinsaison auch schon eröffnet. „Am Wochenende haben wir mit dem Verkauf begonnen“, erzählt Geschäftsführer Robin Kovacevic. Noch ist es etwas schleppend angelaufen. Robin Kovacevic vermutet, dass dies am Wetter liegt. „Wenn es kälter wird, dann wird das Angebot bestimmt besser angenommen“, hofft er. Außerdem müsse sich das Ganze ja auch erst einmal herum sprechen.

Bereits zur Mittagszeit, gegen 15 Uhr, ist die Hütte bewirtet. Das Team vom Eiscafé Venezia setzt dort auf fünf unterschiedliche Glühweinsorten. Außerdem gibt es Flammkuchen, auch Crepes und Waffeln. „Wobei man natürlich auch im Laden bestellen kann“, sagt Kovacevic. Bis 19 Uhr wird also innen und außen bewirtet. Im Anschluss nur noch an der Hütte. „Wir dürfen bis 22 Uhr öffnen“, erzählt der Venezia-Geschäftsführer. Auch Musik wird gespielt. Das Angebot soll es vier Monate geben, bis Ende Februar. Eben so lange planen auch die Inhaber der Bar Amis mit ihrem Angebot, wie Timm Hettich erfahren hat.

Wann geht es im alten Rathaus los?

Der städtische Wirtschaftsförderer erzählt, dass vor dem Alten Rathaus bisher nichts Konkretes geplant sei. „Von den neuen Pächtern habe ich jedoch erfahren, dass sie vor Weihnachten an vereinzelten Tagen mit verschiedenen Angeboten vor Ort sein wollen.“

Bis das Restaurant am Marktplatz wieder wie gewohnt bewirtet ist, wird es allerdings auf jeden Fall noch bis in das nächste Jahr hinein dauern.

Angebot zum Weihnachtsmarkt

Sofort einsatzbereit sind die Glühweinhütten auf der Marktstraße. Auch das Café Fachwerk am Marktplatz hat einen solchen Aufbau zum Weihnachtsmarkt (25. bis 27. November) hin beantragt. „Wichtig ist, dass die Hütten sich auf die Marktstraße einfügen und natürlich, dass die Musik nicht zu laut ist. Hier hatten wir in der Vergangenheit aber nie Probleme“, erinnert sich Timm Hettich.