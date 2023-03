Wein-Tourismus im Rems-Murr-Kreis: Winnenden offiziell "empfohlener Weinort"

Winnenden ist jetzt ganz offiziell ein „empfohlener Weinort“. Eine entsprechende Urkunde hat Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth am Donnerstag von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) entgegengenommen. Winnenden ist nach Fellbach, Kernen, Weinstadt und Korb die fünfte Remstal-Kommune, der das Gütesiegel verliehen wird.

Weingüter, Besen, Feste: Die Stadt erfüllt alle Kriterien für die Auszeichnung

Das kann am Ortseingang ausgeschildert werden und soll die Aufmerksamkeit auf Städte und Dörfer lenken, die den Wein touristisch erlebbar machen. Um das Gütesiegel zu bekommen, muss eine Stadt nach Angaben des Vereins Remstal-Tourismus mehrere Kriterien erfüllen: So müssen mindestens zwei Weinbaubetriebe ansässig sein, deren Erzeugnisse zudem vor Ort in Gastronomie und Handel erhältlich sind. Vorausgesetzt werden auch eine relevante touristische Infrastruktur, zum Beispiel in Form von (Wein-)Wanderwegen, und regelmäßige Weinveranstaltungen und -feste sowie Besenwirtschaften.

All das ist in Winnenden gegeben. Michael Scharmann, Oberbürgermeister von Weinstadt und aktuell Vorsitzender des Vereins Remstal-Tourismus, freute sich in einer kurzen Ansprache für Winnenden. Am Remstal, so Scharmann, führe beim Thema Weintourismus kein Weg vorbei. Die Stadt Winnenden nannte er einen „großen Spieler“ beim Weinanbau in der Region, mit „überaus innovativen Weinbaubetrieben“.

Oberbürgermeister Holzwarth ist stolz auf die jahrhundertelange Weintradition

Die Übergabe der Urkunde am Donnerstagvormittag fand passenderweise beim Weingut Häußer statt, das in Winnenden Wein erzeugt, verkauft, eine Weinstube betreibt und sich unter anderem an den Winnender Weintagen beteiligt.

Und aus dem die aktuelle Württemberger Weinkönigin hervorgeht: Carolin Golter (geborene Häußer), die sich beim Termin gemeinsam mit Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth über die Auszeichnung freute. Holzwarth bezeichnete die Auszeichnung als „eine Riesenehre“ und verwies auf die 800-jährige Stadtgeschichte mit großer Weintradition: „Unser ältester Weinberg ist der Bürger Schlossberg. Hier wird nachweislich bereits seit dem Jahr 1333 Wein angebaut. Im späten Mittelalter trugen alle Hänge rings um die Stadt Reben, heute werden rund 80 Hektar bei uns bewirtschaftet.“

Remstal-Tourismus-Geschäftsführer Werner Bader ergänzte: „Wer Weinerlebnisse sucht, wird in Winnenden mit seinen sieben Teilorten garantiert fündig.“ Als weintouristische Aushängeschilder würden die empfohlenen „Weinsüden-Weinorte“ (so wird das Siegel auch genannt) seitens der Tourismus-GmbH des Landes verstärkt in deren Marketingaktivitäten eingebunden.