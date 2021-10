Mit Arbeit im städtischen Weinberg in der Hertmannsweiler Lage „Himmelreich“ sind Mitarbeiter der Stadt und Gemeinderäte, amtierende wie ehemalige, jeden Herbst für ein paar Stunden geerdet. Den schönsten Teil der Jahresarbeiten, die Weinlese, dürfen sie machen. Und ein halbes Jahr später das Ergebnis genießen, den Mädleswein in Rot (Trollinger) und in Weiß (Riesling).

Im „herausfordernden“ Wengerterjahr 2021 mit viel Regen und Kampf gegen Pilzbefall war nicht alles lustig.