Weltrekord in Winnenden: Feuerwehrfrau Steffi Saul hat es geschafft

Steffi Saul hat es geschafft: 48 Stunden hat sie in voller Feuerwehrmontur auf dem Laufband ausgehalten und damit einen Weltrekord aufgestellt. Zur Belohnung hat sie nach dem getanen Gewaltmarsch erst einmal ihre Schuhe ausgezogen, unter lauten Jubelschreien der Besucher im Feuerwehrmuseum. Beim Weltrekord hat unsere Redaktion sie begleitet.

„Meine Füße sind grad nicht mehr wirklich schön“, sagt Stefanie Saul nach 24 Stunden Dauerlauf. Sie hat einen Vergleich: „Ich musste an den chinesischen Brauch denken, bei dem die Füße in winzige Schuhe gezwängt werden, so fühlt es sich an.“ Und sonst: „Ja, läuft“, antwortet sie ganz cool und entspannt auf die Frage eines Bekannten. Sie sagt das so locker und selbstverständlich dahin, als wäre es ein Klacks, was sie hier tut. Dabei ist es schon bis hierhin eine ungeheure Leistung, bei der das Vorstellungsvermögen eines Otto-Normal-Freizeitsportlers komplett aushakt. Über 80 Kilometer in etwas mehr als 24 Stunden ist sie auf einem Laufband im Feuerwehrmuseum gelaufen. Ohne Schlaf ist sie auf den Beinen, bepackt mit 20 Kilogramm Feuerwehrequipment, und sie läuft und läuft, fast ohne Pause.

Steffi Saul: „Die Stiefel sind nicht fürs lange Gehen gemacht“

Die Füße - klar dass die leiden und dick werden. „Die Stiefel sind nicht fürs lange Gehen gemacht“, entfährt es einem der zahlreichen Zuschauer und Unterstützer, teils sind es Feuerwehrkollegen und Jagdkollegen von Stefanie, teils Arbeitskollegen, Bekannte und Freunde.

Doch auch etliche Neugierige und Unterstützer, die es in der Zeitung gelesen haben und schier nicht glauben können, kommen vorbei, wollen sich das alles selbst anschauen, sich live davon überzeugen, wozu die 40-jährige zweifache Mutter fähig ist. „Für mich unvorstellbar“, staunt Ruth aus Winnenden. „Ich war vorhin schon da, um zu fragen, wie sie das verdaut und packt.“ Sie mache auch gern Sport, erzählt die über 70-Jährige. „Aber das ist ein Mensch, der Ausdauer, Energie und einen Willen hat und dazu so ein freundliches Gesicht“, drückt sie ihre Bewunderung aus. „Hochachtung“ ruft sie beim Gehen.

„Willst du einen Kaffee?“ fragt einer ihrer Supporter. „Danke, lieber nicht, ich habe Angst, dass ich dann schneller zur Toilette muss“, antwortet sie. Neben dem Kampf gegen Blasen an den Füßen kommt der gegen eine volle Blase: Pro gelaufene Stunde sind ihr fünf Minuten Pause vergönnt. Die gehen, sagt sie, alleine fürs WC drauf.

Wird man nicht irgendwann unfassbar müde?

Bis sie sich aus der Montur herausgeschält hat, da bleibt nicht viel Zeit für anderes. Wird sie nicht irgendwann unfassbar müde? „Ich habe von Anfang an möglichst viel Pausenzeit angesammelt, um dann mal am Stück eine Stunde die Augen zuzumachen“, gekonntes Powernapping sei Teil der Durchhaltestrategie. Doch noch trennen sie viele Schritte von dem Moment, in dem sie dann endlich in ihren wohlverdienten Sekundenschlaf kippen kann. Bis dahin: Verwöhnprogramm für die angeschwollenen Füße.

„Bis jetzt hat sie 50 Minuten Pause von zwei Stunden verbraucht“, resümiert Steffis Bruder Sebastian Saul. Blasen seien zum Glück bis jetzt ausgeblieben. Er führt Buch über die Pausen und nimmt ihre Füße ins Visier, zieht ihr die Schuhe aus, sucht die Laufflächen auf Blasen oder schwarze Stellen ab, wäscht sie sehr gut in einem Fußbad, trocknet sie, vor allem auch zwischen den Zehen. „Dann eincremen, mit Hirntalg. Die Socken werden eingepudert“, sagt er.

Starke Beine und heile Füße alleine seien nur die halbe Miete - der Kopf muss mitmachen: „Ich bewundere ihre mentale Kraft“, sagt Eberhard aus Leutenbach. Der über 70-Jährige ist mit dem Fahrrad gekommen, sagt, er sei schon viel Fahrrad gefahren, auch sportlich und lange Touren. „Aber was sie leistet, dagegen sind 80 Kilometer Fahrrad nichts“, meint er und fragt Steffi, ob sie mit einem Foto einverstanden ist. Sie nickt. „Das poste ich jetzt als meinen neuen Status“, teilt er ihr mit. Sie lächelt und läuft, nippt an ihrer Flasche, gefüllt mit Salz, Mineralstoffen, etwas Hyaluron, Letzteres gegen ihre Knieprobleme.

Wie ist es mit Essen? Schwierig. Der Kalorienbedarf muss riesig sein, doch Hunger sei wie ausgeblendet. „Ich glaube, gerade bekäme ich nichts runter“, meint sie. Sie isst, weil sie muss. Einen Riegel und eine Cola zwischendurch, einmal habe sie ein paar Haferflocken in flüssiger Form zu sich genommen. Sollte ihr mitten in der Nacht dann einfallen, dass sie Lust auf Pizza hat, wird sie besorgt.

Von dem Monitor vor sich mit den relevanten Daten der Zeiterfassung will sie sich nicht zu oft verführen lassen. „Ich will nicht dauernd draufstarren, sonst seh’ ich bloß, wie zäh die Zeit vorbeigeht“, meint sie lächelnd. Ja, unfassbar: Sie strahlt, lacht immer noch fröhlich alle an, als würde hier ein Werbefilm gedreht.

Eine Kamera zeichnet alles auf, Steffis Freundin Katharina Hegemann aktualisiert stündlich die Social-Media-Kanäle, checkt alle Kommentare. „Ich lese ihr auch immer wieder was vor, zur Motivation“, sagt sie.

Die Zuschauer sorgen für zusätzliche Motivation

Mutmachendes dringt nicht nur aus der virtuellen Welt zur Läuferin durch. Einige Fans haben Zettel in Sichtweite vor das Laufband gelegt, darauf steht „Go, Go, Go“ oder „Du schaffst es“. Neben ihr wurde ein zweites Laufband aufgestellt und immer wieder laufen Leute ein Stück mit ihr mit, um sie zu unterstützen.

Angetrieben wird Steffi von ihrem selbst gesteckten Ziel, den im September 2022 aufgestellten Weltrekordversuch „Längster Non-Stop-Marsch in Feuerwehrschutzausrüstung“ zu knacken, zugunsten der Kinderhospizarbeit von Sternentraum. Es ist nicht ihr erster Extremlauf. Mit dem Remstal-Höhenweg fing es vor zehn Jahren an, seitdem haben ihre Füße sie so weit getragen, dass 40.000 Euro an Spenden zusammengekommen sind.