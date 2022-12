Weniger Müll beim Essen zum Mitnehmen - klappt das auch in Winnenden?

Wie viel Müll beim Essen zum Mitnehmen anfällt, lässt sich an einem Abfallbehälter erahnen, den die Stadt am Haus der Kirche aufgestellt hat: Täglich füllt er sich mit Aluschalen, Bechern, Papier und anderem Einweggeschirr der vielen umliegenden Imbisse. Die Bundesregierung versucht nun mit einer ab Januar geltenden neuen Vorschrift, die Plastikflut stark einzudämmen.

Mehrweggeschirr als Alternative

Alle, die Essen für unterwegs anbieten, müssen als Alternative zu den Wegwerfbehältern Mehrweggeschirr anbieten. Nur wer weniger als 80 Quadratmeter und höchstens fünf Mitarbeiter hat, ist ausgenommen. Alle werden jedoch dazu verpflichtet, die von den Kunden mitgebrachten Gefäße zu befüllen.

Zu welcher Kategorie gehört zum Beispiel das mittags geöffnete „Bravissimo“ in Winnenden, aufgrund seiner niedrigen Preise und Nähe zu den Schulen der Mensa-Ersatz schlechthin? Betreiber Hassan Uenluek erklärt, dass sein Imbiss mit weniger als fünf Mitarbeitern kein Mehrweggeschirr anbieten muss. "Ich bin froh, dass ich um diese Anschaffung herumkomme. Ich muss nur klar ersichtlich anbieten, dass die Kunden ihre eigene Box mitbringen dürfen.“ Das tun im Übrigen schon einige, berichtet er, sowohl Erwachsene auf dem Weg in die Spätschicht als auch Schüler in der Mittagspause.

Die Preise für die Verpackungen sind dieses Jahr deutlich gestiegen

Letztlich ist es für Hassan Uenluek ein Vorteil, wenn die Kunden weniger Einweggeschirr brauchen: „Die Verpackungspreise sind mit Beginn der Energiekrise um bis zu 12 Cent pro Stück gestiegen. Zwar ist Aluminium nun wieder auf dem Preisniveau vor Corona, aber Sie glauben ja nicht, dass Preise für uns Verbraucher auch wieder sinken“, sagt er und zählt auf: Eine kleine Aluschale kostet 17, eine große 27 Cent. Also: Wenn Kunden auf Deckel oder Gabel verzichten, ist es ihm recht. Ein Pfandsystem mit Mehrweggeschirr in der trubeligen Mittagszeit noch mitzumanagen, das würde den Betrieb hingegen an seine Grenzen bringen. „Alles ist sehr gedrängt, die Kinder haben wenig Zeit, ist das wirklich hygienisch ... wenn es nicht so umständlich wäre, würde ich es vielleicht sogar machen“, so Uenluek.

Die Metzgerei Kühnle schafft für ihre 18 Filialen, darunter welche in Winnenden und Schwaikheim, für nächstes Jahr Mehrweggeschirr an. „Wir werden etwa drei bis vier Euro Pfand erheben“, kündigt Fritz Kühnle an. „Wir beziehen es über unseren Verpackungshersteller und wollen mal sehen, wie die Kunden das annehmen.“ Der Vorteil sei, dass die Metzgerei das System später auch noch wechseln kann, je nach Akzeptanz. „Die Politik macht da in meinen Augen viel und das ist auch richtig. Aber für diejenigen, die es umsetzen müssen, ist es erst einmal schwierig.“ Das Material für das Mehrweggeschirr muss zum Essen passen: „Wir brauchen zwei, bei manchen Tagesessen sogar drei Teilbereiche und einen guten Verschluss, damit die Soße nicht ausläuft. Außerdem muss das Material widerstandsfähig sein, wenn es öfter in die Spülmaschine gesteckt wird.“ Auch soll das Verhältnis stimmen: „Es wäre in meinen Augen ein Witz, wenn das Pfand gleich viel kosten würde wie das Essen.“

Schon zu Beginn der Pandemie hat die Metzgerei Kühnle die Kunststoffschalen abgeschafft und liefert die Essen in kompostierbaren Schalen aus einem Material auf Zuckerrohrbasis an ihre Filialen. „Als Verschluss braucht es dann nur noch eine ganz dünne Plastikfolie, die wir in der Zentralküche draufschweißen.“

Mitgebrachte Behälter dürfen die Verkäufer nicht anfassen

Auch auf die dritte Möglichkeit des umweltfreundlicheren Mitnahme-Essens stellt sich Kühnle ein: „Wir reichen Kunden, die ihre Schüsseln mitbringen, ein spezielles Tablett, füllen das Essen ein, ohne die Gefäße zu berühren, reichen sie auf dem Tablett zurück und der Kunde macht selbst den Deckel drauf“, schildert Fritz Kühnle das hygienisch richtige Vorgehen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert das Landratsamt, zuständig auch für die Lebensmittelüberwachung, dass die Hygieneregeln für mitgebrachtes Geschirr „weitaus weniger streng und damit auch deutlich einfacher umzusetzen sind als von den meisten angenommen“. So wie von Fritz Kühnle geschildert, soll es aber gemacht werden. Dazu muss der Betrieb darauf achten, die Tabletts oder Halterungen zum Befüllen sauber zu halten und die Gefäße der Kunden nicht in Kontakt mit eigenen „Einrichtungen“ zu bringen. Händehygiene und Sauberkeit des Umfelds durch regelmäßige Reinigung, gegebenenfalls auch Desinfektion, gelten für die Mitarbeiter weiterhin. Nur die Verantwortung für die Sauberkeit der mitgebrachten Behälter, die liegt bei den Kund/-innen: „Behältnisse mit erkennbarer Verschmutzung oder zweifelhafter Eignung sollten abgelehnt werden“, rät die Landratsamtssprecherin den Betrieben.

Entspannter Chef: Nur Papier und Pappe für Burger, Pommes, Wings und Wedges

Völlig entspannt guckt Nemanja Sevic, der Chef von Pit’s Burger, den neuen Regeln entgegen. Erstens ist sein Imbiss nur 40 Quadratmeter groß (betroffen sind Betriebe ab 80 Quadratmeter) und zweitens packt er seine voluminösen Kreationen schon jetzt lediglich in ein Blatt recycelbares Papier und eine Papiertüte ein. „Sie sind mit unserem Logo bedruckt“, sagt Nemanja Sevic, „das war mir aber für die Pappschalen für die Barbecue Wings zu teuer, hätte mich 20 Cent gekostet.“ Pommes bekommen die Kunden wie früher in Spitztüten aus Papier gereicht. Auch die Halme für die Getränke sind aus Papier. Und wenn ein Kunde mit seiner eigenen Box kommt, na klar, auch der wird wunschgemäß bedient. Sie darf bloß nicht zu flach sein.