Am 17. Juni 2020 gegen 16.32 Uhr ging auf dem Winnender Polizeirevier ein telefonischer Hilferuf ein. Sie werde von ihrem Freund, dem Vater ihres gemeinsamen Kindes, in ihrer Wohnung festgehalten, bat eine Frau verzweifelt um Unterstützung. Sie seien in Streit geraten, als sie ihn daraufhin aufforderte, die Wohnung zu verlassen und in seine eigene in Frickenhausen zu fahren, habe er sich geweigert, sei aggressiv geworden und habe die Tür verschlossen. Als sie daraufhin telefonisch um Hilfe