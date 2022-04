Unkrautjäten ist so was von out. Okay, fürs Paradebeet, in dem repräsentativen Blumen die Schau nicht gestohlen werden soll, ist das Hacken und Rupfen in gebückter Haltung noch akzeptabel. Aber die Fugen an Bordsteinen, zwischen Parkplatzplatten und Pflastersteinen darf man getrost grün werden lassen. Was früher als ungepflegt galt, bezeichnet der Botaniker Dr. Robert Boehm als „superschön“. Denn was oft übersehen wird: Im bebauten Bereich einer Stadt sind nicht nur große Bäume und