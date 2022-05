Wer hat Schuhe für geflüchtete Kinder? Kleiderstube in Winnenden sucht Nachschub

Hunderte Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in seinen Kleiderstuben in Winnenden, Schorndorf und Backnang schon mit Klamotten ausgestattet. Hinter dieser Hilfe steckt großer ehrenamtlicher Einsatz. In Winnenden in der Wiesenstraße schmeißen Gaby Sauer und ihre neun Mitstreiterinnen (immerhin ein Mann ist auch dabei, um Kartons zu schleppen, wie die 56-Jährige sagt) den Laden. In mehreren Räumen stapelt sich die gespendete Kleidung – und doch klemmt's an manchen Stellen.

Das meiste, was in der Kleiderstube abgegeben wird, ist für Erwachsene

„Es wäre schön, wir würden mehr Kinderschuhe bekommen“, sagt Gaby Sauer, und überhaupt Kleidung für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren. Denn das meiste, das in der Kleiderstube im ehemaligen Notariat abgegeben wird, ist für Erwachsene. Kinderklamotten werden oft auf Basaren verkauft. Doch gerade jetzt, wo der Krieg in der Ukraine tobt, kommen viele Mütter mit Kindern in die Wiesenstraße. An diesem Tag waren es in der ersten halben Stunde schon drei ukrainische Familien, die Gaby Sauer und ihr Team eingekleidet haben.

„Die Ukraine-Flüchtlinge kommen sehr oft in Begleitung von Deutschen, die sie aufgenommen haben“, berichtet die Winnenderin, die sich schon seit ihrem 14. Lebensjahr im Deutschen Roten Kreuz engagiert. Die Erstausstattung bekommen die Geflüchteten umsonst. Die Stadt, der Landkreis, Ehrenamtliche helfen bei der Vermittlung.

Weitere Einkäufe sind erschwinglich: Einen Euro kosten T-Shirts, Pullis und Hosen, drei Euro werden für Jacken verlangt. Bettwäsche wird gewogen, 50 Cent kostet das Kilogramm. Einen Berechtigungsschein wie beispielsweise im Tafelladen brauchen die Kunden nicht. „Hier kann im Prinzip jeder einkaufen“, sagt Gaby Sauer. Die Zielgruppe sind – von Spezialfällen abgesehen, in denen zum Beispiel ein Haus abgebrannt ist oder Menschen im Krankenhaus schnell frische Klamotten brauchen – „Leute, die es sich nicht leisten können, sich regelmäßig neu einzukleiden“.

Jeden Montag von 9 bis 11 Uhr und jeden ersten und dritten Mittwoch geöffnet

Die stellvertretende DRK-Sozialleiterin, die hauptberuflich in einem Krankenhaus arbeitet, aktiv im Bereitschaftsdienst ist und sich darüber hinaus nicht nur für die Kleiderstube, sondern auch in der Seniorenbewegung einsetzt, weiß vom großen Bedarf an günstiger Kleidung.

Jeden Montag von 9 bis 11 Uhr hat die Kleiderstube in der Wiesenstraße geöffnet, außerdem jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr. Ungefähr 60 bis 100 Teile reichen die Ehrenamtlichen pro Termin über die Ladentheke. Während Gaby Sauer berichtet, stehen die Menschen im Flur vor der Kleiderstube Schlange. Im Verkaufsraum betrachten junge Frauen mit ihren Kindern Hosen, Sweatshirts und Co.

„Die Leute werden nicht mehr so viel Geld für Neuware ausgeben können“

Gaby Sauer ist überzeugt, dass die Nachfrage nicht nachlassen wird. Sie verweist auf die Preissteigerungen unter anderem bei Lebensmitteln: „Die Leute werden in Zukunft nicht mehr so viel Geld für Neuware ausgeben können.“

Neben den aktuell vielen Menschen aus der Ukraine – 2015 hat Gaby Sauer dasselbe schon einmal mit den Flüchtlingen aus Syrien erlebt – kommen zahlreiche Stammkunden seit Jahren regelmäßig in die Kleiderstube. Die meisten Bedürftigen, wenn auch natürlich nicht alle, beobachtet Gaby Sauer, haben Migrationshintergrund.

Bis die Damen vom DRK die Kleidung über die Theke reichen, sind einige Arbeitsschritte zu erledigen: Zunächst werden die Spenden angenommen. Oft bekommen Gaby Sauer und ihr Team große, schwere Kartons geliefert, wenn die Kleidung zum Beispiel aus einer Haushaltsauflösung stammt. Auch die Pandemie habe für reichlich Nachschub gesorgt: „Während der Corona-Zeit, als wir alle zu Hause waren, wurde sehr viel ausgemistet“, erzählt die 56-Jährige. In der Wiesenstraße werden die Klamotten sortiert nach Art und Größe, Winter- und Sommerkleidung.

Faustregel: Nur spenden, was man selbst auch kaufen würde

Vieles muss dann doch ganz aussortiert werden, weil es den Qualitätsstandards nicht mehr genügt. Für Kleiderspenden gilt laut Gaby Sauer die Faustregel: „Was man selber bereit wäre, zu kaufen, kann man abgeben.“

Dazu ruft die DRK-Frau die Winnender auf – denn was in der Kleiderstube abgegeben wird, kommt, anders als zum Beispiel bei Altkleidercontainern, direkt den Menschen vor Ort zugute. Es macht auch die Spender und Spenderinnen glücklich, Gutes zu tun, weiß Gaby Sauer. „Es freut mich, wenn ich irgendwo in Winnenden meine Kleidung wiedersehe“, habe eine Kundin letztens zu ihr gesagt.