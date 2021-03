Die Stadt hat mit einstimmigem Beschluss des Gemeinderats Verbesserungen zum Nahverkehr an den Rems-Murr-Kreis formuliert. In ihrer Diskussion sprachen die Stadträte weitere Knackpunkte im Linienbusangebot an, etwa für ältere Leute im Hungerberg, Azubis im Gewerbegebiet und Schüler aus den Teilorten. Einige Lösungen muss die Stadt selbst herbeiführen – und dann auch bezahlen.

Wann kommt die Anbindung des Degenhofs?

Das Problem ist bekannt und schon im