Wie das Winnender Millionenprojekt Wunnebad fast in Schieflage geraten wäre

Das Wunnebad steckt mitten im Umbau, parallel zur Freibadsaison. Baustelle und Badebetrieb zu vereinbaren ist nicht die einzige Mammutaufgabe für die Stadtwerke. Das Großprojekt, das mindestens 26 Millionen Euro kosten wird, drohte wegen des Kriegs in der Ukraine und Lieferengpässen bei Stahl und Holz sogar ins Schwanken zu geraten. Das hat Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Mulfinger unserer Redaktion verraten. Mittlerweile seien die Gewerke Stahl- und Holzbau aber gesichert. Am Mittwochabend (1.6.) wurde am Wunnebad die Grundsteinlegung gefeiert.

Aus Mariupol kommt kein Nachschub mehr an Stahlrohprodukten

In einem Gespräch mit unserer Redaktion hatte zuvor Stadtwerke-Chef Jochen Mulfinger von den Schwierigkeiten berichtet, die insbesondere der russische Angriffskrieg auf die Ukraine den Winnendern bereitet. Stahl, Holz und Aluminium sind knapp und so teuer wie nie, unter anderem weil, wie Mulfinger berichtet, kein Nachschub mehr an Stahlrohprodukten aus dem großen Asow-Werk in Mariupol kommt.

Weder eine Stahlbaufirma noch eine Zimmerei hatten sich auf die Ausschreibung der Stadtwerke fürs Wunnebad gemeldet. Stahl- und Holzbau sind aber neben dem Rohbau die konstruktiven Gewerke, die essenziell für einen Neubau sind, auch im Fall des Wunnebads: Im Foyer, bei den Dächern, in der neuen Schwimmhalle – Mulfinger: „überall dort, wo wir nicht betonieren und mauern“ – sind sie gefragt.

Stadtwerke müssen die Firmen von dem Projekt überzeugen – und draufzahlen

Stadtwerke und Architekten seien also direkt auf Firmen zugegangen und in „umfassende Verhandlungen“ getreten, was zwar nicht üblich, aber im Vergaberecht unter gewissen Voraussetzungen erlaubt sei. „Wir haben sowohl einen Stahlbauer als auch einen Zimmermann gefunden“, berichtet Jochen Mulfinger. Es handle sich dabei um „gute Firmen aus der Region“ mit den notwendigen Verbindungen, um an Material zu gelangen: Stahlbau Nägele aus Eislingen und Holzbau Moser aus Salach.

„Wir mussten die Firmen von uns überzeugen“, so der Stadtwerke-Chef, das sei auch mit „beträchtlichen Mehraufwendungen“ verbunden. Mehr als eine Million Euro teurer als geplant kommen die Bauherren die beiden Gewerke nun zu stehen, wobei das Gesamtprojekt vorerst „im Kostenrahmen“ bleibe. Das freilich ist in Anbetracht der Unwägbarkeiten, die Energie- und Rohstoffkrise aktuell bergen, eine Momentaufnahme.

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, der Rohbau läuft auf Hochtouren

Ebenso wie die erfreuliche Nachricht Mulfingers, die Maßnahme befinde sich „im Zeitplan“. Aktuell läuft der Rohbau auf Hochtouren, sowohl am Untergeschoss der neuen Sommerumkleide als auch an der Gründung der neuen Badehalle. „Wir haben beim Rohbau von der zuständigen Firma die Rückmeldung, dass sie termingerecht fertig wird“, sagt Mulfinger. Die Tiefbauer sind momentan mit der Grundstücksentwässerung beschäftigt.

Abbrucharbeiten haben laut Mulfinger „in großem Umfang“ stattgefunden, abgeschlossen sind sie aber noch nicht. Das liegt daran, dass Dach und Obergeschoss der aktuellen und zukünftigen Sauna erst abgebrochen werden, kurz bevor die Anschlussarbeiten anstehen, „damit kein Wasser ins Gebäude eintreten kann“.

Positive Rückmeldungen von Gästen – nur das Wetter spielt bislang nicht mit

Die Koordination von Baustelle und Badebetrieb läuft zur Zufriedenheit des Stadtwerke-Chefs. So hätten sich die meisten Stammgäste an den neuen Zugang im Süden gewöhnt, die Parkplätze dort, auch zusätzlich errichtete, würden rege genutzt. Auch an die improvisierten Umkleidekabinen und Toiletten auf dem Gelände hätten sich die Gäste gewöhnt.

Er sei jede Woche im Wunnebad unterwegs, so der Stadtwerke-Chef, und habe viele positive Rückmeldungen von den Gästen erhalten. Das Wunnebad-Personal kümmere sich sehr gut um die Besucher. Natürlich gebe es auch immer wieder kleinere Beschwerden oder Gäste, die Umbau und Sanierung grundsätzlich infrage stellen. Denen sage er: „Es wären noch ein paar Jahre Wunnebad möglich gewesen, aber dann hätte es keins mehr gegeben.“

Dass der große Ansturm auf die Becken und Liegewiesen aktuell noch ausbleibt, liege weniger an der Großbaustelle ringsum als vielmehr am durchwachsenen Wetter im Mai, so Mulfinger. „Wir hatten nur eine Hochphase mit außergewöhnlichen Sommertemperaturen, ansonsten war es kühl und verregnet. Unter 18 Grad Celsius kommt nur die treue Stammkundschaft.“

So waren in Spitzenzeiten 2000 Gäste über den Tag verteilt im Bad, insgesamt hat Bäderleiter Sascha Seitz aber nur rund 12.000 Besucher gezählt. Ähnlich läuft es bei der im Vorfeld viel diskutierten Vielschwimmer-Card: „Ein Angebot, das zurückhaltend genutzt wird“ – und deshalb auf den Prüfstand kommen wird.

Alt-OB Karl-Heinrich Lebherz erinnert an die Anfänge des Wunnebads

Zunächst wurde aber gefeiert: Bei der Grundsteinlegung am Mittwochabend erinnerte Alt-Oberbürgermeister Karl-Heinrich Lebherz an die Anfangsjahre im Wunnebad, das 1991 in seiner Amtszeit gebaut und eröffnet worden ist. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth sprach über Gegenwart und Zukunft des Bads, das über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist. Stefan Rappold von den Behnisch-Architekten freute sich „saumäßig“ über den Auftrag, ging auf die Neugestaltung ein, ehe eine Zeitkapsel mit unter anderem einer Tageszeitung und einer Urkunde, auf der alle Anwesenden unterschrieben hatten, verbaut wurde.