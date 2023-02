Wie die Paulinenpflege Winnenden Gehörlosen in schwierigen Situationen hilft

„Wir müssen erklären, wie die jeweils andere Welt tickt“ – das sagen Marion Rüdinger und Stefanie Lunczer, wenn sie nach ihrem Beruf gefragt werden. Sie sind seit mehr als zehn Jahren Beraterinnen und Vermittlerinnen für die gehörlose und die hörende Welt im Rems-Murr-Kreis, Kreis Esslingen, Böblingen, Tübingen und Reutlingen. Matthias Knödler, Pressesprecher beim gemeinsamen Arbeitgeber Paulinenpflege Winnenden, berichtet.

Erster Fall vor 13 Jahren war gleich ein großer Brocken

An eine der ersten Klienten ihrer Beratungsstelle im Jahr 2010 erinnert sich Marion Rüdinger noch ziemlich genau: „Das war eine hörbehinderte Familie, mit teilweise auch psychisch erkrankten Familienmitgliedern. Damals ging es unter anderem um Schuldentilgung und das Organisieren von professioneller Pflegeunterstützung, damit die Familie wieder weitestgehend selbstständig leben kann. Ein großer Brocken, aber wir konnten zur Unterstützung ein gutes Netzwerk aufbauen.“

Die Themen, die die Hilfesuchenden mitbringen, sind bunt gemischt: „Wir müssen alles abdecken, was das Leben mit sich bringt - von vor der Geburt bis zum Tod. Das macht es spannend, ist aber auch ständig eine Herausforderung, weil wir uns in viele verschiedene Themen einarbeiten müssen. Jetzt geht’s gerade ganz aktuell um das Bürgergeld oder die Umstellung des Wohngelds. Es reicht aber nicht aus, dass wir das alles selbst verstehen, denn wir müssen das Wissen dann so runterbrechen, dass es unsere Klientinnen und Klienten verstehen und nachvollziehen können.“

Auch gehörlose Migranten und Flüchtlinge brauchen ihre Hilfe

Eine große Herausforderung in den letzten Jahren war die Digitalisierung während der Corona-Zeit für Senioren mit Hörbehinderung. „Wir haben in Reutlingen in Zusammenarbeit mit dem Gehörlosenverein und dem Diakonieverband Reutlingen ein kleines Fortbildungsangebot für die älteren Herrschaften entwickelt. Da ging es unter anderem darum: Wie lade ich einen Messenger aufs Handy runter oder wie bediene ich einen Laptop?“, erzählt Marion Rüdinger.

In der langen Zeit als Beraterinnen gab es auch viele ganz besonders positive Erlebnisse: „Vor kurzem wurde ich von tauben Ukrainern, die in Räumen der Paulinenpflege untergekommen sind und die ich unterstütze, eingeladen. Sie haben mir dann gemeinsam ein nachträgliches kleines Weihnachtsgeschenk überreicht. Da war ich echt gerührt, zumal ich bei der Unterstützung sehr viel Zeit investiert hatte“, freut sich Stefanie Lunczer.

Ihre Kollegin erinnert sich an einen Migranten mit Hörbehinderung: „Ich hatte nach vielen Beratungssitzungen lange Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Und nach drei Jahren habe ich erfahren, dass unsere Arbeit Früchte getragen hat. Er hat inzwischen einen Arbeitsplatz und ist gut integriert. Solche Nachrichten motivieren ungemein.“

Und nicht nur bei diesen Erinnerungen merkt man den beiden Sozialpädagoginnen an, dass sie ihre Arbeit mit viel Herzblut machen: „Wir haben so ein breites Aufgabenspektrum, da wird es nie langweilig. So abwechslungsreiche Jobs gibt es selten.“ So gehört für Stefanie Lunczer auch ein monatlicher Elterntreff für gehörlose Mütter und Väter mit Bildungs- und Erziehungsthemen zu ihrem Aufgabengebiet. Finanziert wird die Arbeit der Beraterinnen zur Hälfte von den jeweiligen Landkreisen und von der Paulinenpflege.

Doch es bleiben auch Wünsche offen: Neben einer Erhöhung der Stellenanteile wegen einer ellenlangen Warteliste wünschen sich die beiden für die Klientinnen und Klienten, dass gehörlose Menschen zum Beispiel nicht bei jeder Gelegenheit für Gebärdensprachdolmetscher kämpfen müssen. Oder dass es mehr Wohnangebote für gehörlose Jugendliche und Senioren gibt. Und: „Deutschland ist einfach ein großes Bürokratiemonster. Wenn sich das mal ändern würde, wäre nicht nur uns sehr geholfen!“

Auflösung des Landeswohlfahrtsverbands hinterließ eine große Lücke

„Wir fühlen uns den vielen gehörlosen Menschen im Land verpflichtet“, war 2009 so was wie der Gründungsspruch für die Beratungsstelle für gehörlose Menschen im Rems-Murr-Kreis. Mit großem Nachdruck gesagt wurde dieser vom damaligen Vorstand der Paulinenpflege, Thomas Weinmann. Bei der Auflösung des Landeswohlfahrtsverbands waren nämlich in ganz Baden-Württemberg große Beratungslücken für Menschen mit Hörbehinderung auf der Landkarte entstanden. „Und da sprang die Paulinenpflege in die Bresche“, erinnert sich Sozialpädagogin Stefanie Lunczer, die damals für die hörbehinderten Azubis des Berufsbildungswerks in der Paulinenpflege als Sozialdienst tätig war. Sie konnte schon gebärden, aber für die Beratungstätigkeit musste sie viele spezielle Gebärdenvokabeln lernen.

Durch Leben in Argentinien Interesse an Minderheitensprachen

Dagegen wurde ihre Kollegin und Sozialpädagogin Marion Rüdinger 2010 so ziemlich ins kalte Wasser geworfen. „Mich hat die Ausschreibung angesprochen, weil ich kurz vorher eine Zeit in Argentinien verbracht hatte. Dort hat die indianische Sprache und Kultur einen ähnlichen Minderheitenstatus wie die Gebärdensprache bei uns. Daher hat mich das besonders interessiert.“ Rüdinger musste aber erst die Gebärdensprache lernen. „Schön war, dass in den ersten Monaten zum Beispiel die gehörlosen Senioren, die zu mir in die Beratung kamen, Brücken gebaut haben. Sie konnten auch die Lautsprache, und so war die Verständigung in Gebärdensprache für mich einfacher.“

Brückenbauen ist für Marion Rüdinger und auch für Stefanie Lunczer bis heute eine der Hauptaufgaben in ihren Beratungsstellen: Es wenden sich nicht nur hörbehinderte und gehörlose Menschen in der Einzelfallarbeit an sie, sondern auch Behörden, andere Beratungsdienste und Schulen. „Sie wollen wissen, wie man mit nicht hörenden Leuten umgeht“, sagt Stefanie Lunczer. Zum Start der jeweiligen Beratungsstellen gab es diesbezüglich in den Landkreisen jeweils deutliche Unterschiede: „Während der Rems-Murr-Kreis durch die Paulinenpflege schon teilweise Ahnung von dem Umgang mit Gehörlosen hatte, war das in den anderen vier Landkreisen so ziemliches Neuland“, so Marion Rüdinger.