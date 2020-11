Die Stadt tut was für den Klimaschutz. Sie baut die Fernwärme aus, sie betreibt Fotovoltaik-Anlagen, sie dämmt ihre Gebäude, so gut es geht und so weit es finanzierbar ist. In nächster Zeit möchte sie einen kommunalen Wärmeplan aufstellen und eine Stadtklimaanalyse erstellen lassen. Bis in 20 Jahren sollen alle städtischen Einrichtungen zusammen „weitgehend“ klimaneutral werden, „strebt“ die Stadtverwaltung „an“. So viel hat der Gemeinderat beschlossen, einen Teil davon in seiner jüngsten